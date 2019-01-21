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巴黎／彭于晏代言Berluti好威！　看秀直接坐「最大位」

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▲彭于晏看Berluti大秀（圖／品牌提供）

▲升格Berluti代言人的彭于晏，在秀場裡面坐大位！（圖／品牌提供）

記者楊坊士／台北報導

男神彭于晏自1月中成法國精品男裝Berluti代言人，首場公開活動便是飛到巴黎參加2019秋冬大秀，身為品牌百年以來首位代言人，自然被高規格待遇，看秀位置落在品牌所屬的LVMH集團少東Antoine Arnault、準少奶奶超模Natalia Vodianova「正中央」，實在太威啦！

▲彭于晏看Berluti大秀（圖／品牌提供、翻攝自彭于晏臉書）

▲品牌倒數預告彭于晏出發看秀。（圖／品牌提供、翻攝自彭于晏臉書）

▲彭于晏看Berluti大秀（圖／品牌提供）

▲彭于晏看秀造型帶有休閒不羈態度。（圖／品牌提供）

彭于晏因為紳士外型、無畏的人生信念，與品牌理念相符晉升代言人，從大秀開始前幾天，就一步步倒數他的首場大秀行程。他身穿2019早秋系列黑色皮革羊毛拼接夾克、黑色針織衫及西服褲，再配上白色GRAVITY休閒鞋，英挺帥氣之中帶點休閒氣度，展現新世代的紳士模樣。

▲彭于晏看Berluti大秀（圖／品牌提供）

▲鏡頭拉遠一點，彭于晏是幾位大人物的正中央！（圖／品牌提供）

而看秀的位置也是話題焦點，坐在LVMH集團少東、準少奶奶中央，兩旁更是法國首富、LVMH集團主席伯納德阿諾特（Bernard Arnault）以及LV、Off-White設計師Virgil Abloh，足見品牌對於首位代言人的器重程度，儼然已成「國際彭」。

▲彭于晏看Berluti大秀（圖／品牌提供）

▲繽紛用色為奢華的品牌定位多了一絲活力與奔放氣息。（圖／品牌提供）

Berluti 2019秋冬大秀，是新任設計師Kris Van Assche入主BERLUTI的第一個作品，以「自由」為主題，讓奢華定位更加奔放、具冒險精神。49套服裝中充滿高飽和度的紅、黃、藍、綠色，也有以千尺彩色皮革線條織成的針織衫，為百年老牌增添活力與新意。

▲彭于晏看Berluti大秀（圖／品牌提供）

▲大理石花紋、彩色針織衫相當有新意。（圖／品牌提供）

Kris Van Assche在參觀費拉拉（Ferrara）皮革工坊時，看到一張用來製作Patina古法染色的古老大理石台所吸引，石台上遺留的繽紛色彩，成為絲綢襯衫、皮革拼接尼龍包袋或服裝上的印花圖案，每件作品都都具有獨一無二的價值。

▲彭于晏看Berluti大秀（圖／品牌提供）

▲鞋款、西裝褲管有金屬拉鍊，細節處盡顯精湛工藝。（圖／品牌提供）

而接過古法染色、整張皮革手工製成的Alessandro與Andy鞋履，在本季也加入了結構性鞋頭；Alessandro甚至有了金屬元素、白色休閒鞋的輪廓，配上鞋拔形吊墜和鞋楦鑰匙扣，都能看到傳統精湛工藝，正積極變革中。

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巴黎, 巴黎男裝周, 2019aw, 彭于晏, Berluti, Kris Van Assche, 代言人, Antoine Arnault, Natalia Vodianova
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