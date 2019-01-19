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巴黎／DIOR MEN男模不走秀　全靠76公尺輸送帶「酷」到盡頭

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▲巴黎男裝周／DIOR MEN（圖／品牌提供）

▲這場大秀裡，男模是被「運送」出來的！（圖／品牌提供）

記者楊坊士／台北報導

18日晚間才在台北新光三越A11開設快閃店的DIOR MEN，2019年秋冬系列也在巴黎開走。這場是繼12月初在東京登場的巨型女機器後又一必看大秀，因為男模全部不走秀，反而是靠76公尺長的輸送帶前進，他們保持同樣的動作、姿勢，一路耍酷到盡頭，展現如雕像般的堅定帥氣。

▲巴黎男裝周／DIOR MEN（圖／品牌提供）

▲各式動物紋成為視覺焦點。（圖／品牌提供）

DIOR MEN在Kim Jones接掌後不斷攀上高峰，現在迎來的第三季，持續從Dior先生的美學、典藏及鍾情的元素著手。像是從1947年開始現蹤的豹紋、虎紋，還有建築感的線條、褶襉垂墜等，將女性柔美風格轉化成男性陽剛調調。

▲巴黎男裝周／DIOR MEN（圖／品牌提供）

▲斜角剪裁是高級訂製服的工藝展現。（圖／品牌提供）

高級訂製服的精緻工藝是不可錯過重點，上一季的Tailleur Oblique斜角外套剪裁，將在大衣裡繼續演變，蓋過衫鈕的衫身裁片，顛覆了大衣的對稱造形，其他外套中的垂墜布料也徹底發揮「斜線」概念。

▲巴黎男裝周／DIOR MEN（圖／品牌提供）

▲散發金屬光澤的布料，展現出都會型格。（圖／品牌提供）

高級衣料同等重要，喀什米爾、絲緞及皮草搭配全新物質，展現出亮麗光澤；以新技術製作的針織也好似擁有水波紋、光亮的尼龍如絲綢，配上淡藍、淡紫、珍珠灰、夜藍及黑色，在硬挺布料裡增添柔情，是屬於Dior的經典美學。

▲巴黎男裝周／DIOR MEN（圖／品牌提供）

▲與Raymond Pettibon合作的圖案，是向Dior先生致敬的見證。（圖／品牌提供）

Kim Jones發揚Dior先生重視藝術的精神，與美國當代藝術家Raymond Pettibon合作，將其畫作轉為印花、針織、提花織及手工刺繡圖案。經典Saddle 馬鞍包以尼龍或豹紋皮草，成為男人也可用的斜背及背包款，還有為手機、電子用品而生的手提箱，另有尼龍長筒靴、雷射豹紋鞋款等，勢必成為社群平台上的熱門單品。

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巴黎, 巴黎男裝周, 2019aw, Dior Men, Kim Jones
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