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巴黎／江奕勳用衣服行銷「台灣水果」　捕魚青蛙裝潮到走T台

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▲2019秋冬巴黎男裝週／江奕勳（圖／翻攝自ANGUS CHIANG_official FB）

▲江奕勳4度登上巴黎官方男装周，發表2019秋冬系列男裝。（圖／翻攝自ANGUS CHIANG_official FB）

記者楊坊士／台北報導

每季都備受期待的台灣設計師江奕勳同名品牌（ANGUS CHIANG），在2019秋冬巴黎男裝周上，再次令人大大驚艷！以「BACK AT ONE」為主題，將台灣傳統的農、林、漁、牧等第一產業搬上伸展台，鮮豔的水果、捕魚用的青蛙裝，立刻變身最潮穿搭。

▲2019秋冬巴黎男裝週／江奕勳（圖／翻攝自ANGUS CHIANG_official FB）

▲2019秋冬以台灣傳統產業出發。（圖／翻攝自ANGUS CHIANG_official FB）

繼珍珠奶茶、作業簿、檳榔袋後，江奕勳再次從台灣文化出發，他要都會人反思，在享有方便精緻的食品、成品時，「多數時候我們僅是挑選這供應鏈的最後成品，曾幾何時我們停下思緒、認真看一眼設計概念以及背後的含義呢?」

▲2019秋冬巴黎男裝週／江奕勳（圖／翻攝自ANGUS CHIANG_official FB）

▲2019秋冬巴黎男裝週／江奕勳（圖／翻攝自ANGUS CHIANG_official FB）

▲拼貼與重組的剪裁裡，都蘊藏著傳統的設計及文化。（圖／翻攝自ANGUS CHIANG_official FB）

因此服裝回到「最初的率真」，將捕魚常穿的青蛙裝上的打結、扭轉轉成抽繩與褶皺，連身設計中也加入可調節的葫蘆扣，各種務農者的功能性服裝元素，都以異材質拼貼重現。顏色以塑膠箱常見的海藍、亮橘為主，另有沿海細沙與山林樹木的棕色，蘊含大自然生命力，連外媒都嘖嘖稱奇。

▲2019秋冬巴黎男裝週／江奕勳（圖／翻攝自ANGUS CHIANG_official FB）

▲滿版的幾何水果圖案很搶眼。（圖／翻攝自ANGUS CHIANG_official FB）

布料上以傳統送禮果籃的基底格紋布料、塑膠外包裝為靈感，多種材質與不規則織法，產生立體視覺。T恤上寫著大大的「高級水果」、「旺來甜果」，持續發揚著台灣的「水果王國」美譽。此次更與陶瓷藝術家陳向榮合作出「當季水果布花」，將水果以幾何線條、用飽和色系呈現。

▲江奕勳x福灣巧克力推出情人節巧克力（圖／翻攝自www.fuwanshop.com）

▲另外也跟福灣巧克力推出4款就地取材的情人節巧克力口味。（圖／翻攝自www.fuwanshop.com）

除了衣服，連包款、禮品都充滿「台味」，聯手漁網職人杜陳美女阿嬤打造包款、與木筷達人陳國猷推出賓客禮「芭那那檜木筷」、還跟有在地水果乾及巧克力，任一細節都帶領大家重溫台灣傳統產業的美好光景。

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關鍵字：

巴黎, 巴黎男裝周, 2019aw, 江奕勳, 水果, 台灣, 青蛙裝
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