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DIOR MEN快閃店來了！可愛小蜜蜂、33萬元腳踏車　男裝讓女生也掉坑

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▲DIOR MEN快閃店在新光三越A11開幕。（影／記者林明瑋攝）

記者林明瑋 / 台北報導

由Kim Jones掌舵的DIOR MEN話題、掌聲都十足，現在又有更讓人興奮的事，DIOR MEN在台北新光三越A11開了Pop-up Store，通過粉紅色走道，看見閃亮的小蜜蜂招牌，開放式的空間以鷹架結構搭建，裡面有各種春夏新品，很容易被迷惑，去年秀場上的巨型粉紅色BFF也來了台灣，非拍照打卡不可。

▲▼DIOR Men A11快閃店開幕。（圖／記者林敬旻攝）

▲巨大的粉紅色BFF在微風信義連通香堤大道展出。（圖／記者林敬旻攝）

2019春夏是Kim Jones入主DIOR MEN的首個作品，不但變出男版馬鞍包，還首度將經典Oblique圖紋用在男士系列，休閒鞋以特殊材質打造，呈現半透明效果，熱愛潮流的他，更與藝術家KAWS合作，創造出很有意思的圖騰，小蜜蜂的眼睛是KAWS經典的XX，還有「DIOR..」圖案，無論包包、服裝，都讓人一眼愛上。

▲DIOR MEN。（圖／記者張妤瑄攝、Kevin Yu攝）

▲DIOR MEN。（圖／記者張妤瑄攝、Kevin Yu攝）

▲DIOR MEN。（圖／記者張妤瑄攝、Kevin Yu攝）

▲可愛的小蜜蜂招牌、開放式的空間。（圖／Kevin Yu攝）

店內還有一輛極限腳踏車也相當特別，白色車身、坐墊、輪胎、Oblique圖紋妝點，並有專屬的超大箱子，身價33萬元，如果騎著它，絕對超有風。

▲DIOR MEN。（圖／記者張妤瑄攝、Kevin Yu攝）

▲DIOR MEN。（圖／記者張妤瑄攝、Kevin Yu攝）

▲約33萬元的極限腳踏車，鞋35,000元、後背包51,000元。（圖／記者張妤瑄攝、品牌提供）

繼東京、倫敦、洛杉磯、杜拜後，快閃店到了台北，以開放式的空間呈現，便是希望能有更多人接觸到DIOR MEN的新系列。

大家應該記憶猶新，2018年6月的春夏秀上，KAWS以著名的BFF打造出一座粉紅色的巨型藝術裝置，也在台北現身，至2 月17日於微風信義連通香堤大道展出，必須拍照打卡，快閃店則由1月18日至2月12日。

▲DIOR MEN。（圖／記者張妤瑄攝、Kevin Yu攝）

▲DIOR MEN。（圖／記者張妤瑄攝、Kevin Yu攝）

▲DIOR MEN服裝有很多可愛的小蜜蜂圖案。（圖／記者張妤瑄攝）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字：

DIOR MEN, Pop-up Store, 快閃店, Kim Jones, KAWS
fashion.net

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