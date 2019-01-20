擠下霍建華！趙又廷成BOSS最新代言人　穿一身灰帥翻天





▲低調的趙又廷又有新代言啦！（圖／翻攝自趙又廷 Mark Chao FB）



記者楊坊士／台北報導

德國精品男裝HUGO BOSS的「霸道總裁」換人當了！代言人由先前的霍建華，換成同是台灣男星的趙又廷！全新的首波形象大片也在1月中旬釋出，穿著一身灰色服飾的他，呈現屋清新又迷人的紳士魅力，網友看了也盛讚：「無法掩蓋的貴族氣息。」

▲霍建華於2018年底出席成都的品牌活動。（圖／品牌提供）

精品男裝品牌近來動作頻頻，來自法國的Berluti剛宣布由彭于晏擔任代言人，HUGO BOSS則由趙又廷接棒霍建華的代言人身份，地位更升級成大中華區。雙方拍攝的「Man of Today」廣告形象將從2019年春夏開始，會出現在中國、香港、澳門和台灣專賣店中。

▲趙又廷手上還握有Tiffany & Co.、DR.WU代言。（圖／翻攝自mark_hero_ IG、DR.WU FB）

趙又廷從2009年首度演出《痞子英雄》便獲得台灣金鐘獎最佳男主角獎，而以2017年的古裝劇《三生三世十里桃花》讓演藝生涯再攀高峰。HUGO BOSS總監Ingo Wilts 表示：「趙又廷的生活態度及工作規劃，與品牌的核心價值不謀而合：自信、進取、細緻卓越及可靠。我很期待有更緊密的合作。」

▲首波形象就這麼帥，之後的大片勢必精彩可期。（圖／品牌提供）

在這張首波的形象照裡，趙又廷穿著「一身灰」，從風衣、內搭T恤到長褲，在藍天白雲的背景襯托下，展現出現代紳士的優雅氣度。官方微博一公佈後也引起廣大網友好評：「少穿的風衣很帥！」、「他本身就是BOSS」、「質感一流且低調的衣服和代言人。」

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