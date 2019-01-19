逼逼犯規！女神卡卡秀錶竟露「火辣半球」　到底該看哪？

▲女神卡卡開深V，太令人失焦啦～（圖／品牌提供）

記者楊坊士／台北報導

瑞士腕錶品牌TUDOR（帝舵表）自2017年開始，先後簽下貝克漢、女神卡卡、周杰倫當全球代言人，現在女神卡卡的最新廣告釋出，卻使人想大喊：「犯規！」戴上全新錶款的她，竟開深V秀火辣半球，到底眼睛該看哪？

▲這組大片PO上社群平台後勢必引起廣大迴響。（圖／品牌提供）

有了三位享有高知名度的代言人，分別出席活動、拍攝大片，為帝舵表提升不少知名度，1月中公開的廣告裡，女神卡卡（Lady Gaga）穿著綠色合身西裝，胸前卻大開深V、露出渾圓半球，不論是霸氣坐姿，或若有所思的動作，都因性感穿搭奪人眼球。

▲Clair de Rose腕錶是專為女性設計的系列。（圖／翻攝自www.tudorwatch.cn）



她手上配戴的是全新、專為女性設計的Clair de Rose系列腕錶，蛋白色錶盤上有精美浮雕圖案，上鏈錶冠鑲嵌圓拱形藍色尖晶石。鋼錶帶有如「穀粒」的鏈節組合，織紋錶帶則有標誌的螺旋圖案，很有藝術氣息。加上柔美弧形的線條，都是承襲經典優雅美學的象徵。

▲女生快學卡卡戴上潛水錶，展現出活力與動感。（圖／品牌提供）



另一張大片裡，穿著連身白色褲裝的卡卡，配戴女裝潛水錶Black Bay 32，錶盤裡有棱角分明的「雪花」指針，並具150米防水深度。有深黑色及碧藍色亮漆錶面可選擇，都是品牌自60年代至今的標誌性顏色，在這位女神的加持下，勢必延續其傳奇歷史。

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