SIHH 2019／愛馬仕月相錶「會轉動」！　每天是奇幻時空旅行

▲愛馬仕月相錶「轉動」，彷彿上演時空旅行！（記者楊坊士攝）

記者楊坊士／日內瓦報導

2019年瑞士日內瓦高級鐘錶大展（SIHH），是Hermes（愛馬仕）第二次參展，這回迎來品牌「史上最複雜腕錶」，讓全新月相錶「動起來」！襯著隕石、砂金石錶盤，每天都上演著不同的時空旅行。

▲月相盤上的副錶盤，每天都會「轉動」！（圖／品牌提供）

不如其他錶牌的月相功能，作品中饒富創意的愛馬仕，在Arceau系列中推出全新的L’heure de la lune月讀時光腕錶，就帶給大家一個大驚喜！用隕石、砂金石材質製作的錶盤，打造出如奇幻宇宙的錯覺。

▲砂金石、隕石面盤營造奇幻背景視覺。（圖／品牌提供）

而分別顯示時間與日期的漆面副錶盤，宛如在上層漂浮移動，緩慢的旋轉並揭露上下兩個月相盤，好似跳著和諧的現代舞，59天才會繞行錶盤一圈。

▲不對稱錶耳、斜體阿拉伯數字相當有識別度。（圖／品牌提供）

愛馬仕不忘加入俏皮元素，12點鐘位置的珍珠母貝月相盤，是顯示「南半球」的月相盈虧，上面還有著夢想藝術家兼插畫家Dimitri Rybaltchenko的「滿月飛馬」圖案。6點鐘位置則是顯示「北半球」的月相，刻意顛倒錯置的月向盤，令配戴者迷失方向，更能沈浸在絕美星空之下。

▲實際配戴照，砂金石、隕石錶盤兩款個限量100只。（圖／記者楊坊士攝）

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