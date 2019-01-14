SIHH錶展直擊／胡歌帥炸老外搶拍　最想要的腕錶功能超神奇

▲胡歌首度以品牌推廣大使身份出席日內瓦高級鐘錶大展。（圖／記者楊坊士攝）



記者楊坊士／日內瓦報導

2019年瑞士日內瓦高級鐘錶大展（Salon International de la Haute Horlogerie，SIHH）於14日正式展開，男神胡歌首度以PIAGET（伯爵）品牌推廣大使身份出席，一現身就引起各地媒體搶拍，魅力連老外都難敵！

他戴上用藍色隕石製成錶盤的Altiplano陀飛輪腕錶，直呼：「彷彿時間靜止」。若能任意設計腕錶，最想要什麼功能？胡歌先是驚訝這問題令人「腦洞大開」，而後說：「希望可以按下按鈕就時間停止，再按一下就時間倒轉。」

▲胡歌一現身便吸引眾多媒體搶拍。（圖／記者楊坊士攝）

那最想要倒轉到哪一刻？胡歌妙答：「希望走進來(訪問室)前的那一刻」，希望自己的回答能夠更好。自認最帥的時候是何時呢？他又大展幽默本色：「不說話時最有魅力。」

自己挑錶會注重什麼？他更注重「化繁為簡」的設計，還有特殊工藝，像是伯爵持續以「超薄」打破鐘錶圈紀錄，都令他好奇「要怎麼把這麼多零件裝進錶裡面？」

▲胡歌幽默稱自己「不說話時最帥」。（圖／記者楊坊士攝）

回憶起自己的第一只錶，胡歌說是5~6歲時，由父母贈送得到的一支卡通電子錶，因為得來不易，加上周圍小朋友都沒有手錶，所以特別難忘又深刻。

▲伯爵在2019年SIHH上，用「隕石」做Altiplano 陀飛輪腕錶錶盤，胡歌配戴右邊的Altiplano 陀飛輪腕錶，限量28只。（圖／品牌提供）

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▲有看過「隕石」做錶盤嗎？快點睜大眼睛瞧！（影／記者楊坊士攝）