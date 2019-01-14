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SIHH 2019／沛納海祭出「無價體驗」　極地、潛水、軍事訓練任你挑

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▲SIHH 2019／沛納海（圖／品牌提供）

▲沛納海的全新限量錶，還能買到「無價體驗」！（圖／品牌提供）

記者楊坊士／日內瓦報導

2019年瑞士日內瓦高級鐘錶大展（SIHH）於14日正式展開，PANERAI（沛納海）在首日就以吸睛噱頭：「有錢也買不到體驗」吊人胃口，入手3款限量錶可以分別體驗極地探險、深潛與參與義大利海軍的訓練環節，是不是更誘人呢？

▲SIHH 2019／沛納海（圖／品牌提供）

▲SUBMERSIBLE專業潛水計時腕錶 GUILLAUME NÉRY版。（圖／品牌提供）

2018年成為品牌大使的法國世界自由潛水冠軍Guillaume Néry，品牌在2019年為Submersible旗下推出限量15只的特別版。收藏這只錶的人就有機會獲邀到法屬波利尼西亞的茉莉亞島 ，跟著他一同潛入大海、賞鯨，感受自由潛水的獨特感受。

▲SIHH 2019／沛納海（圖／品牌提供）

▲SUBMERSIBLE MARINA MILITARE CARBOTECHTM 專業潛水碳纖維腕錶。（圖／品牌提供）

多年來，沛納海與義大利海軍有深厚連結，2019年也與突擊隊「Comsubin」 合作，若是收藏限量33只其中一只的幸運兒，便能參與軍事訓練環節。全黑carbotech碳纖維錶殼，用軍綠色夜光塗層、指針、時標及橡膠錶帶，隨時都能重溫這段英勇過程。

▲SIHH 2019／沛納海（圖／品牌提供）

▲SUBMERSIBLE專業潛水腕錶 MIKE HORN版。（圖／品牌提供）

沛納海還為身兼品牌大使與與探險家的Mike Horn，推出特別版腕錶，入手限量19只腕錶的消費者，可以進行密集訓練、與他一起踏上勇闖北極浮冰帶的旅程，將會親身體會大自然的挑戰，並能領略地球因人類而面臨的危機。錶盤與旋轉錶框色調為首次採用的湛藍色調，象徵著雙方對於海洋的深厚情感。

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關鍵字：

SIHH, 2019, 沛納海, Panerai, 潛水, 北極, 義大利海軍
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