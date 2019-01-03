fb ig video ETtoday search mobile

風．LUXURY／Ralph Lauren「手工靠墊錶」　暗藏50年的愛

> >

▲Ralph Lauren西部腕表系列（圖／翻攝自www.ralphlauren.com）

▲Ralph Lauren西部腕錶系列，藏了創辦人半世紀的愛。（圖／翻攝自www.ralphlauren.com）

記者楊坊士／台北報導

於1968年在美國創立的服裝品牌Polo Ralph Lauren，在2018年風光邁入半世紀，在這些時日裡，創辦人Ralph Lauren先生的設計都深受美國西部的手工藝傳統影響著，全新的腕錶系列同樣看得到，多了些歷史時代感後，更有味道了！

▲Polo Ralph Lauren推出Polo Bear Watch Collection（圖／翻攝自www.ralphlauren.asia、品牌提供）

▲「Polo Bear」跳上錶盤超可愛～（圖／翻攝自www.ralphlauren.asia、品牌提供）

因應走過50個年頭，品牌先前推出將經典的Polo Bear以手繪形式躍進錶盤，共有穿著牛仔褲、禮服、學院風及大衣等四套造型，襯托出「全球最佳穿搭泰迪熊」的封號。還因為品牌當年首款商品是領帶，該系列腕錶能換成領帶絲質斜紋布錶帶，小細節都透露出出品牌的發展故事。

▲Ralph Lauren西部腕表系列（圖／翻攝自ralphlauren IG、www.ralphlauren.com）

▲錶殼、錶帶紋路都是手工打造出來。（圖／翻攝自ralphlauren IG、www.ralphlauren.com）

而另外一個西部腕錶系列，則來自Ralph Lauren先生對於一直以來，對於復古印地安銀質腰帶與牛仔腰帶（rodeo belt）的熱愛，錶殼由曼哈頓的珠寶工匠手工打造出花卉圖樣紋路，腕錶會因力道與手法而有所差異，故每只都是獨一無二。連鏤空腕錶的外露機芯、錶帶都是相同紋路雕刻，塑造完整的西部風格。

▲Ralph Lauren西部腕表系列（圖／翻攝自ralphlauren IG）

▲整只錶是否很有味道呢？（圖／翻攝自ralphlauren IG）

腕錶加入專利的加速氧化程序，會因為配戴者的手腕油脂，讓金屬顏色隨時間淡化或加深。錶帶更經過美國德州工匠調整輕薄度、泡水後，送往義大利手工磨光，接著在比利時進行組裝。繁複過程與保有傳統的手工藝，Ralph Lauren先生表示：「呈現粗獷的優雅與原創性，是足以配戴並傳承下去的手錶。」

▲Ralph Lauren西部腕表系列（圖／翻攝自ralphlauren IG）

▲懷錶上還有紅寶石點綴！（圖／翻攝自ralphlauren IG）

西部腕錶系列一共有6款，有純銀、18K金的圓形錶殼或靠墊錶殼及圓形鏤空款式，皆搭配優質原色小牛皮製成，能感受來自1970年代的腰帶紋路。而唯一沒有錶帶的純銀懷錶，是最稀有的一款，僅50只，錶蓋有仿古金色「RL」標誌，牛頭細節上用精細手法刻飾鬃毛和眼部，再用紅寶石點綴，展現濃厚牛仔風情。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

風．LUXURY, Ralph Lauren, 靠墊, 腕錶, 印地安, 手工藝, 手工, 牛仔, 腰帶, 西部
fashion.net

熱門文章

HOT・Stuff／櫻桃小丸子書包千元就有　詢問度破表超難搶

Pre-SIHH 2019／雅典錶開放客製　快打造你的「未來戰艦錶」

小S搶當VALENTINO性感潮女　透膚裝若隱若現露大腿

Etude House被《維尼》小豬佔領！拿出唇釉、腮紅補妝超可愛

說・流行／卡地亞紅盒子打開有黑白之分！變大之後歡迎拎上街

Jo Malone超絕美的醇粹古龍水　台灣賣得到！

蔡依林頂綠色髒辮改當帥妹！親自公布鞋子「最大亮點」

趙薇狠減13公斤大翻紅　成BURBERRY代言人PK周冬雨

林志穎讚藍寶堅尼錶「幾乎完美」　發夢：希望是聖誕禮物

木村拓哉成G-SHOCK神仙代言人！「瀟灑搓手」帥到微博暴動

ET Fashion

推薦閱讀

Pre-SIHH 2019／雅典錶開放客製　快打造你的「未來戰艦錶」

風．LUXURY／世上最難懂的錶！　僅2%人能讀出時間

風．LUXURY／「最會穿泰迪熊」跑到錶上！　穿西裝、風衣萌翻天

狀態好到不科學！地表最強孕婦陳意涵　下周「能生了」只胖3kg 睡太多小心變笨！　4萬人研究：一天睡這長度剛剛好 真的不是我的菜！男女保持「純友誼」的4個原因 張韶涵穿「2件外套、2件上衣、3條褲」開唱　網：論瘦的重要，我自帶好多層 腰間贅肉怎麼消？專家：瘦小腹先學拉筋、坐姿不正也會胖 冬天靠「免手持雨傘」解救冰冷雙手！　惡劣氣候裡，全身都好暖 Angelababy唱歌走音但時尚度不能走偏　「偷改禮服」被讚仙女下凡

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面