風．LUXURY／Ralph Lauren「手工靠墊錶」　暗藏50年的愛

▲Ralph Lauren西部腕錶系列，藏了創辦人半世紀的愛。（圖／翻攝自www.ralphlauren.com）

記者楊坊士／台北報導

於1968年在美國創立的服裝品牌Polo Ralph Lauren，在2018年風光邁入半世紀，在這些時日裡，創辦人Ralph Lauren先生的設計都深受美國西部的手工藝傳統影響著，全新的腕錶系列同樣看得到，多了些歷史時代感後，更有味道了！





▲「Polo Bear」跳上錶盤超可愛～（圖／翻攝自www.ralphlauren.asia、品牌提供）

因應走過50個年頭，品牌先前推出將經典的Polo Bear以手繪形式躍進錶盤，共有穿著牛仔褲、禮服、學院風及大衣等四套造型，襯托出「全球最佳穿搭泰迪熊」的封號。還因為品牌當年首款商品是領帶，該系列腕錶能換成領帶絲質斜紋布錶帶，小細節都透露出出品牌的發展故事。

▲錶殼、錶帶紋路都是手工打造出來。（圖／翻攝自ralphlauren IG、www.ralphlauren.com）

而另外一個西部腕錶系列，則來自Ralph Lauren先生對於一直以來，對於復古印地安銀質腰帶與牛仔腰帶（rodeo belt）的熱愛，錶殼由曼哈頓的珠寶工匠手工打造出花卉圖樣紋路，腕錶會因力道與手法而有所差異，故每只都是獨一無二。連鏤空腕錶的外露機芯、錶帶都是相同紋路雕刻，塑造完整的西部風格。

▲整只錶是否很有味道呢？（圖／翻攝自ralphlauren IG）



腕錶加入專利的加速氧化程序，會因為配戴者的手腕油脂，讓金屬顏色隨時間淡化或加深。錶帶更經過美國德州工匠調整輕薄度、泡水後，送往義大利手工磨光，接著在比利時進行組裝。繁複過程與保有傳統的手工藝，Ralph Lauren先生表示：「呈現粗獷的優雅與原創性，是足以配戴並傳承下去的手錶。」

▲懷錶上還有紅寶石點綴！（圖／翻攝自ralphlauren IG）

西部腕錶系列一共有6款，有純銀、18K金的圓形錶殼或靠墊錶殼及圓形鏤空款式，皆搭配優質原色小牛皮製成，能感受來自1970年代的腰帶紋路。而唯一沒有錶帶的純銀懷錶，是最稀有的一款，僅50只，錶蓋有仿古金色「RL」標誌，牛頭細節上用精細手法刻飾鬃毛和眼部，再用紅寶石點綴，展現濃厚牛仔風情。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App