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風．LUXURY／生動老虎、靈蛇展霸氣　江詩丹頓複雜錶太驚豔

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▲江詩丹頓全新腕錶，藏了超生動的大自然猛獸！（影／品牌提供）

記者楊坊士／台北報導

擁有近3世紀歷史的瑞士高級鐘錶江詩丹頓（Vacheron Constantin，簡稱VC），自18世紀以來，便由製錶大師針對客戶需求，打造獨一無二、集結頂尖製錶技術、美學與藝術的訂製腕錶。近期推出以大自然猛獸為主題的系列，生動的老虎、靈蛇結合複雜功能，每只腕錶都令人大大驚艷。

▲江詩丹頓閣樓工匠複雜錶（圖／品牌提供）

▲江詩丹頓閣樓工匠複雜錶（圖／品牌提供）

▲錶環上的靈蛇超逼真。（圖／品牌提供，下同）

Les Cabinotiers閣樓工匠系列旗下的Mécaniques Sauvages系列，就以野生動物為靈感。包含6項專利設計的渾天儀式陀飛輪腕錶，其雙逆跳及渾天儀式陀飛輪是參考擁有57項複雜功能的57260時計。換上矽質擒縱叉和擒縱輪、鋁質陀飛輪框架的機芯，提升精準度之餘也減輕重量。錶環上的靈蛇，展現頂尖手工雕刻技術。

▲江詩丹頓閣樓工匠複雜錶（圖／品牌提供）

▲要極具經驗的工匠才能打造銳利眼神。

擁有7項複雜功能的2755機芯腕錶，搭載向心飛行報時調速器的三問報時功能 ，確保報時的悅耳音質。雄鷹的敏銳炯炯雙眼，則需要10年經驗以上的工匠，以精細的凹雕工藝、浮凸雕刻技術方能呈現。

▲江詩丹頓閣樓工匠複雜錶（圖／品牌提供）

▲藏身竹林的猛虎，展露出野性霸氣。

Mysterious Animals腕錶中，能看到一隻經全手工雕刻而成的猛虎，由線雕工藝結合凹雕工藝，讓藏身於竹林中的牠，任一細節都展露出叢林動物的逼真霸氣與野性。錶盤上的四個視窗，則分別顯示小時、分鐘、星期和日期。

▲江詩丹頓閣樓工匠複雜錶（圖／品牌提供）

▲灰階琺瑯技術呈現獅子的王者風範。

14天陀飛輪腕錶以尊貴獅子為主角，除了搭載馬耳他十字形造型陀飛輪、手工雕刻錶殼外，圖案則由「灰階琺瑯」製作。這得先用深棕色釉彩覆蓋上金質錶盤，接著在高溫燒製後用「利摩日白釉」繪製，讓獅子呈現具層次與陰影的灰、棕與白三色，更顯生動迷人。

▲江詩丹頓閣樓工匠複雜錶（圖／品牌提供）

▲雄鷹的姿態十分栩栩如生。

Grisaille腕錶同樣以灰階琺瑯技術，在只有黑白兩色的錶盤上，打造出栩栩如生姿態的雄鷹。此腕錶還有穩定的自動上鍊機芯與停秒裝置，讓調校時間更精準。以陶瓷打造的滾珠軸承，則能使機芯更加耐用。

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關鍵字：

風．LUXURY, 江詩丹頓, Vacheron Constantin, 猛獸, 老虎, 複雜功能, 靈蛇
fashion.net

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