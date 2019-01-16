SIHH錶展直擊／「海蘭察」穿西裝挺萬寶龍　跟偶像休傑克曼比帥

▲「海蘭察」本人真的好帥呀～（記者楊坊士攝）

記者楊坊士／日內瓦報導

2019年瑞士日內瓦高級鐘錶大展（Salon International de la Haute Horlogerie，SIHH）正熱烈展開，因演出《延禧攻略》「海蘭察」一角爆紅的男星王冠逸，受Montblanc（萬寶龍）之邀出席，穿上黑色西裝的他，跟「偶像」休傑克曼同框合照，網友大讚：「兩張帥氣的臉孔。」

▲「海蘭察」王冠逸興奮跟偶像休傑克曼同框。（圖／記者楊坊士攝、品牌提供）



因戲拉抬不少人氣的王冠逸，是萬寶龍馬來西亞品牌好友，首度來到瑞士日內瓦高級鐘錶大展，他直呼：「挺期待、挺興奮，覺得氣氛很蓬勃！」若看到休傑克曼，會想做些什麼？他開心地說：「會說『I am your fan』(我是你的粉絲)，有機會的話可以跟他Selife(自拍)。」

▲王冠逸即便在繁忙工作中仍會運動保持身材。（圖／記者楊坊士攝）

平常有收藏腕錶嗎？王冠逸表示非收集品牌，「而是對我有紀念價值，或是其精神跟我自己相符、吻合的，那我就有興趣去收藏。」他爆紅除了高顏值長相外，衣服下更藏著精實8塊肌身材，平常都怎麼維持？他說：「盡量運動唄！都做舉重、游泳，要有毅力，不能懶惰。」

▲休傑克曼、巴西超模伊莎貝莉芳塔娜、大衛甘迪讓萬寶龍展場星光熠熠。（圖／品牌提供）

品牌全球品牌大使休傑克曼（Hugh Jackman）是SIHH展常客，開展首日就現身，穿著合身西裝的他，神情、體態都保養得宜，吸引許多現場嘉賓搶拍。他與總裁Nicolas Baretzki進行對談，分享拍攝廣告的過程與感想。而派對上還有英國男模大衛甘迪（David Gandy），三位男神齊聚，讓展場超閃耀。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App