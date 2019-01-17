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SIHH 2019／萬寶龍錶中藏「山岳」！　卡其綠配青銅超搶眼

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▲2019 SIHH萬寶龍錶、展場（圖／品牌提供）

▲萬寶龍新錶暗藏大自然之美。（圖／品牌提供）

記者楊坊士／日內瓦報導

回溯經典似乎是2019年瑞士日內瓦高級鐘錶大展（SIHH）一大趨勢，其中之一的Montblanc（萬寶龍），將過往錶款用在軍用、山岳探險的精神，化作全新的「卡其綠」色調，配上青銅色的錶殼，戶外型男征戰大自然時配戴，不僅搶眼，還戴上了一份勇敢無懼的精神。

▲2019 SIHH萬寶龍錶（圖／記者楊坊士攝）

▲卡其綠配青銅錶殼，散發復古魅力。（圖／記者楊坊士攝）

品牌旗下的Minerva錶廠，在1920~30年代，推出過具精準走時、清晰判時與堅固耐用特性的腕錶，是極端環境下的絕佳良伴。這些元素都成為1858系列腕錶，而在2019年更將象徵大自然的「卡其綠」首度加入腕錶中，隨時都很有綠意伴隨。

▲2019 SIHH萬寶龍錶、展場（圖／品牌提供）

▲很適合戶外型男搭配。（圖／品牌提供）

從自動腕錶、計時碼錶及世界時間Geosphere腕錶，在錶盤、NATO錶帶上都換上新色調，配上復古並會隨著時間產生變化的青銅色錶殼、早期的品牌標誌，在進行戶外探險活動時，展現出魅力型男風格。

▲2019 SIHH萬寶龍錶、展場（圖／品牌提供）

▲2019 SIHH萬寶龍錶、展場（圖／品牌提供）

▲展場裡有瀑布、湖面及滿滿植栽，宛如走進大自然。（圖／品牌提供）

山岳精神不只出現在腕錶上，連2019年SIHH萬寶龍展場上也能感受，特別打造出的瀑布牆、小小一面湖水及充斥各處的原石與植栽，而投影幕上的積雪山峰，則能聯想起對於品牌有象徵意義的白朗峰，每位嘉賓都能感受到大自然之美。

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關鍵字：

SIHH, 萬寶龍, Montblanc, 山岳, 卡其綠, 大自然
fashion.net

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