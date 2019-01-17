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SIHH錶展直擊／張鈞甯紅西裝變身女強人　卻辣輸《控制》心機女

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▲2019 SIHH星光名人（圖／讀者提供、品牌提供）

▲張鈞甯女強人裝扮氣場強，性感卻輸了。（圖／讀者提供、品牌提供）

記者楊坊士／日內瓦報導

2019年瑞士日內瓦高級鐘錶大展（SIHH）展場上，許多品牌邀請大咖明星助陣，為新錶聲勢抬轎，成為錶展另一大焦點。張鈞甯受IWC萬國錶之邀出席晚宴，一身大紅色成套西裝，化身幹練女強人，但性感程度卻不敵《控制》女主角羅莎蒙派克。

▲2019 SIHH星光（圖／記者楊坊士攝、品牌提供）

▲2019 SIHH星光名人（圖／讀者提供、品牌提供）

▲羅莎蒙派克露出馬甲線，相當吸睛。（圖／記者楊坊士攝、讀者提供、品牌提供）

在展場上時，張鈞甯以長版西裝外套配流蘇短洋裝，露出修長美腿，俐落中帶點小性感。而羅莎蒙派克（Rosamund Pike）則穿中空剪裁長裙出席，結實馬甲線與香肩，都令人目不轉睛。晚宴時她在換上Givenchy 2019早秋洋裝，露出同樣的肌膚部位，搶走張鈞甯風采。

▲2019 SIHH星光名人（圖／品牌提供）

▲伯爵晚宴陣容也很值得注目。（圖／品牌提供）

PIAGET（伯爵）除了在開展首日就請出品牌推廣大使胡歌受訪，晚宴上還多了身兼品牌大使身份的男星麥可B喬丹（Michael B. Jordan），手上的綠色款Polo腕錶正是2019年最新作品。紐約第一名媛Olivia Palermo則是將Limelight Gala鑽錶點綴中性風格穿搭。

▲2019 SIHH星光名人（圖／品牌提供）

▲兩人皆親切在展場間觀摩製錶工藝。（圖／品牌提供）

Jaeger-LeCoultre（積家）展場同樣熱鬧，好萊塢女星亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）身穿粉色洋裝，搭配約會系列日夜顯示珠寶腕錶；尼可拉斯霍特（Nicholas Hoult）則是用超薄大師系列萬年曆琺瑯腕錶配灰色西裝，兩人皆認真鑑賞製錶工藝，也吸引周遭的參展來賓搶拍。

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關鍵字：

SIHH, 張鈞甯, IWC, 羅莎蒙派克, Rosamund Pike, 伯爵, PIAGET, 積家, AP
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