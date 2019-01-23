林宥嘉白襯衫「長度過膝蓋」　自稱：親民擔當！

記者楊坊士／台北報導

LOEWE在微風南山開幕全新CASA LOEWE概念店，男星林宥嘉以白襯衫造型出席，但仔細看這件長度幾乎達到膝蓋，但他認為是很生活感、無距離的打扮，就跟平常逛街一樣，還自認是今天出席明星之中的「親民擔當」！

▲林宥嘉稱今天的穿著，就跟平常逛街一樣。（圖／記者周書羽攝）

林宥嘉認為LOEWE是精品時尚與氣質兼具的品牌，對Puzzle拼接包特有印象。2018年7月升格當爸，他說要帶兒子「酷比」返鄉認識家族的龐大，「小嬰兒還不會Social，只要負責萌笑」，自己則要負責拿紅包！

▲LOEWE微風南山概念店，重現馬德里概念店裝。（圖／品牌提供）



在各大城市陸續開幕的概念店CASA LOEWE，體現品牌宣揚藝術與設計的承諾，完整呈現馬德里概念店裝，選用西班牙萊母石地板、胡桃木展示檯，大門天花板上有最具象徵、綠寶石般的瑪瑙石板。石灰泥牆與亞麻質窗簾有強烈的剛柔對比，營造出家居感裝潢。

▲率先全台推出客製化玩味吊飾。（圖／品牌提供）

為了慶祝開幕，微風南山店將率先全台推出全新客製化玩味吊飾，只要購買包款就能添購，可以一條黑色或淺啡色小牛皮帶，在串連3~5顆英文字母或符號的骰子，並有金色及鍍鉑金兩種顏色、兩種尺寸可選擇。另外還有全台獨家的Flamenco Knot托特包款，鐵粉們快找時間逛逛。

▲劉修甫、石知田也是受邀嘉賓。（圖／記者周書羽攝）

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