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巴黎／《小時代》超帥兄弟降臨Cerruti 1881秀　黑白王子迷死人

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▲陳學冬、錦榮賞Cerruti 1881秀（圖／品牌提供）

▲陳學冬、錦榮一起出席Cerruti 1881大秀，帥氣度難分高下。（圖／品牌提供，下同）

記者楊坊士／台北報導

2019年秋冬巴黎男裝周星光熠熠，在Cerruti 1881秀場裡，就有來自《小時代3：刺金時代》的兄弟檔錦榮、陳學冬！兩位男神分別化身黑白王子，修長身形與高顏值，為大秀增添看頭，實在難以抉擇。

▲陳學冬、錦榮賞Cerruti 1881秀（圖／品牌提供）

▲陳學冬、錦榮賞Cerruti 1881秀（圖／品牌提供）

▲兩人從出發看秀到秀上造型，都以黑白色系區分。

穿著一身深色套裝的陳學冬，內搭綠色衛衣，散發輕熟紳士的沈穩魅力，在微博上引起粉絲狂蓋樓留言：「帥死了！」第一次參與巴黎時裝周的錦榮，則以淺色系格紋大衣、毛衣、白褲及小白鞋現身，加上189公分的高挑身材，這身白馬王子裝簡直是「行走的畫報」。

▲陳學冬、錦榮賞Cerruti 1881秀（圖／品牌提供）

▲衝突的質地、亮面材質注入當代風格。

Cerruti 1881的2019年秋冬系列，是以倫敦皇家學院的Oceania展覽中取得靈感，承襲完美工藝與舒適剪裁的品牌精髓，在摩登奢華的設計裡，注入運動風。用短羊毛製成的西裝外套，加入衝突材質與紋理質地，展現交融美感；刺繡針織衫、高科技羊毛尼龍或亮面效果則增添當代氣息。

▲陳學冬、錦榮賞Cerruti 1881秀（圖／品牌提供）

▲腰帶裝飾能讓比例看起來更好。

多款大衣、西裝使用腰帶裝飾，顧好男人身形比例，這也是錦榮最喜歡的Look，「黑灰色線條搭配寬鬆的褲子，再繫上一條腰帶。身材比例(看起來)更好。」若自己是設計師，有什麼想法？他說：「會設計帥氣、帶有功能性的，就像我今天穿的一樣。」

▲陳學冬、錦榮賞Cerruti 1881秀（圖／品牌提供）

▲陳學冬、錦榮賞Cerruti 1881秀（圖／品牌提供）

▲從男裝汲取靈感的女裝，或許情侶能一起穿，貫徹品牌「共享衣櫥」的理念。

延續2018年開始的中性風格，2019秋冬上也看得到女裝膠囊系列，將男士的西裝、針織衫、九分褲轉為女性比例，穿上後能邁開自信、帥氣的步伐。最後別忘記配雙流蘇拉鍊長靴、拉鍊運動鞋，再拿個相機包或平板電腦袋，就是瀟灑迷人的都會男子。

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巴黎, 巴黎男裝周, Cerruti 1881, 小時代, 兄弟, 錦榮, 陳學冬
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