fb ig video ETtoday search mobile

謝佳見超敢穿！連LV透視裝都不怕　自爆：我的沒那麼黑

> >

▲你覺得謝佳見、張軒睿、禾浩辰誰穿得比較帥？（影／記者張妤瑄攝）

記者楊坊士／台北報導

LOUIS VUITTON（LV，路易威登）24日發表2019春夏系列，多款服裝中有大膽的「透視」設計元素，來賓之一的謝佳見敢穿嗎？他超乾脆地回應：「可以啊，因為我的不是那麼的黑！」

▲謝佳見,張軒睿,禾浩辰出席LV 2019春夏發表。（圖／記者張妤瑄攝）

▲謝佳見,張軒睿,禾浩辰出席LV 2019春夏發表。（圖／記者張妤瑄攝）

▲謝佳見認為男生不用刻意遮掩。（圖／記者張妤瑄攝）

這季男裝是全新男裝創意總監Virgil Abloh的首作，謝佳見早在網路上就瀏覽過一輪，用「年輕、時尚、亮麗、煥然一新」來形容。最想得入手的單品是螢光色的半透明Keepall手袋，不怕袋中物被看光嗎？他自信說：「我很愛乾淨，放內褲也開心，但會選帥氣的品牌。」

▲謝佳見,張軒睿,禾浩辰出席LV 2019春夏發表。（圖／記者張妤瑄攝）

▲首度參加LV活動的禾浩辰，自信心爆棚。（圖／記者張妤瑄攝）

首度參加LV活動的禾浩辰（布魯斯），對同樣的半透明Keepall手袋印象深刻，但相對保守一點，「會注意(裡面)要帶的東西，內褲要有小包裝，不會太赤裸。」那敢穿半透明的上衣嗎？他驕傲表示：「很難駕馭，只有我能駕馭吧！(對身材)滿有自信的。」但他卻把自己身材打60分，認為「胸太厚了，可以再精細一點。」

▲謝佳見,張軒睿,禾浩辰出席LV 2019春夏發表。（圖／記者張妤瑄攝）

▲張軒睿自認現在身材不夠好。（圖／記者張妤瑄攝）

LV活動鐵咖之一的張軒睿，以西裝外套配滑雪褲登場，還自曝運動鞋墊高不少。春夏系列裡，他最喜歡以《綠野仙蹤》為靈感的紅色毛衣，那是自己比較適合，還是禾浩辰？他自慚說：「現在的身材不夠好，所以不能穿。當然是他！」

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字：

謝佳見, 張軒睿, 禾浩辰, 布魯斯, LOUIS VUITTON, LV, 路易威登, 螢光, 透視
fashion.net

熱門文章

高訂周／老佛爺喊累　CHANEL大秀謝幕「偷懶」未現身

巴黎高訂周／DIOR「時尚馬戲團」　奇幻小丑也很仙

理科太太衰捲風暴　「不克出席」LOEWE時尚趴

高訂周／GIVENCHY巨大蝴蝶結背包超夢幻

楊丞琳讚李榮浩送的包「有品味」！　甜喊：他很懂我

林宥嘉白襯衫「長度過膝蓋」　自稱：親民擔當！

Jo Malone首推新年限定版　英國梨與小蒼蘭華麗變身

SIHH錶展直擊／張鈞甯紅西裝變女強人　辣輸《控制》心機女

梁洛施紙片身材　來台挺Georg Jensen　

ET Fashion

推薦閱讀

楊丞琳讚李榮浩送的包「有品味」！　甜喊：他很懂我

林宥嘉白襯衫「長度過膝蓋」　自稱：親民擔當！

擠下霍建華！趙又廷成BOSS最新代言人　穿一身灰帥翻天

5大星座2019財運旺到爆！獅子容易中大獎、金牛年終很滿意 註定成為「男友狗」星座Top 5 ！處女無私奉獻、第一名為愛情犧牲朋友 64歲法國阿嬤代言泳裝！維持少女身材靠20年來每天堅持做一件事 小腹凸凸是因為愛喝冰飲、少運動　3種凸肚類型用對方法才會瘦 2019這4大星座要魯一整年！天蠍留戀舊人、水瓶剛萌芽就結束 千鳥格、大格紋褲很難搭？只要一件「黑色上衣」解決所有時尚災難 一週就可以瘦下3kg！超簡單「貓式呼吸法」每天只要3分鐘

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面