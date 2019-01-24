謝佳見超敢穿！連LV透視裝都不怕　自爆：我的沒那麼黑

▲你覺得謝佳見、張軒睿、禾浩辰誰穿得比較帥？（影／記者張妤瑄攝）

記者楊坊士／台北報導

LOUIS VUITTON（LV，路易威登）24日發表2019春夏系列，多款服裝中有大膽的「透視」設計元素，來賓之一的謝佳見敢穿嗎？他超乾脆地回應：「可以啊，因為我的不是那麼的黑！」

▲謝佳見認為男生不用刻意遮掩。（圖／記者張妤瑄攝）

這季男裝是全新男裝創意總監Virgil Abloh的首作，謝佳見早在網路上就瀏覽過一輪，用「年輕、時尚、亮麗、煥然一新」來形容。最想得入手的單品是螢光色的半透明Keepall手袋，不怕袋中物被看光嗎？他自信說：「我很愛乾淨，放內褲也開心，但會選帥氣的品牌。」

▲首度參加LV活動的禾浩辰，自信心爆棚。（圖／記者張妤瑄攝）

首度參加LV活動的禾浩辰（布魯斯），對同樣的半透明Keepall手袋印象深刻，但相對保守一點，「會注意(裡面)要帶的東西，內褲要有小包裝，不會太赤裸。」那敢穿半透明的上衣嗎？他驕傲表示：「很難駕馭，只有我能駕馭吧！(對身材)滿有自信的。」但他卻把自己身材打60分，認為「胸太厚了，可以再精細一點。」

▲張軒睿自認現在身材不夠好。（圖／記者張妤瑄攝）

LV活動鐵咖之一的張軒睿，以西裝外套配滑雪褲登場，還自曝運動鞋墊高不少。春夏系列裡，他最喜歡以《綠野仙蹤》為靈感的紅色毛衣，那是自己比較適合，還是禾浩辰？他自慚說：「現在的身材不夠好，所以不能穿。當然是他！」

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