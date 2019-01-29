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搶先帶逛片！NEW ERA全亞洲最大旗艦店登場　6大重點總整理

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▲NEW ERA西門町開設全亞洲最大旗艦店，重點全在影片中。（影／記者楊坊士攝）

記者楊坊士／台北報導

美國潮牌NEW ERA自19日在西門町開幕「全亞洲最大旗艦店」，兩層樓的空間，任一處都是不容錯過的特色商品，絕對讓街頭潮人逛到凍未條！以下整理出6大重點，看完了絕對會想手刀衝去逛！

▲NEW ERA西門開設全亞洲最大旗艦店（圖／品牌提供）

▲NEW ERA西門開設全亞洲最大旗艦店（圖／品牌提供）

▲NEW ERA西門開設全亞洲最大旗艦店（圖／品牌提供）

▲NEW ERA西門開設全亞洲最大旗艦店（圖／品牌提供）

▲西門旗艦店服飾、帽子款式眾多齊全。（圖／品牌提供）

1.700款帽子選到手軟

以圓封棒球帽、老帽圈粉無數人的NEW ERA，是美國職棒大聯名官方合作比賽專用帽商，連東西方許多大明星都是愛好者，這間旗艦店提供超過700頂帽款、100款服飾選擇。1樓有經典款、流行款選擇，2樓則是與日韓同步的服飾及帽款。

▲NEW ERA西門開設全亞洲最大旗艦店（圖／記者楊坊士攝）

▲Taipei城市帽是旗艦店限定。（圖／記者楊坊士攝）

2.Taipei城市帽只在這裡販售

旗艦店總是會祭出限定商品，全台灣只有這裡有販售NEW ERA Taipei城市帽。黑色調上寫著大大的TAIPEI，帽後調節鬆緊帶則是印著國碼886。

▲NEW ERA西門開設全亞洲最大旗艦店（圖／記者楊坊士攝）

▲消費滿額就能享受客製化服務，或額外付費也可。（圖／記者楊坊士攝）

3.客製化「繡帽」服務

因應時下人注重獨特設計，特別推出客製化「繡帽」服務，只要在2月1日前、消費滿5000元就能免費體驗。可從18種字體、12種顏色中，印上你想要的6個字，還可以從帽子三處位置中擇一，整個過程約耗時5~10分鐘。

▲NEW ERA西門開設全亞洲最大旗艦店（圖／記者楊坊士攝）

▲整帽機會「噴氣」！（圖／記者楊坊士攝）

4.免費整帽服務

繼2017年底的快閃店上推出的「整帽」服務大受歡迎，旗艦店內也具備此服務，每天有兩個時段，只要拿著NEW ERA帽來，會先以專用刷具清潔，接著經由整帽機的蒸氣，去除帽子上的皺褶，短短30秒就能讓帽子「挺起來」重獲新生！

▲NEW ERA西門開設全亞洲最大旗艦店（圖／品牌提供）

▲快選一頂拜年去～（圖／品牌提供）

5.農曆新年限定「小豬帽」

走春別忘了要來點應景、喜氣的，NEW ERA推出復古DISNEY系列，三隻小豬、米奇與米妮、布魯托與大野狼，分別在紅、灰、黑、深藍色底色襯托下，顯得可愛又迷人，戴著去拜年超喜氣。

▲NEW ERA西門開設全亞洲最大旗艦店（圖／品牌提供）

▲NEW ERA西門開設全亞洲最大旗艦店（圖／品牌提供）

▲NEW ERA西門開設全亞洲最大旗艦店（圖／品牌提供）

▲潮人們快點衝啊～（圖／品牌提供）

6.滿額贈禮超好康

慶祝開幕，即日起2月10日，指定商品7折起，任選兩件帽子、服飾、包款就送Popsocket手機座；消費滿2,800元送撲克牌，更有機會得到「只抽不賣」的超潮麻將組，快點手刀衝吧！

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關鍵字：

NEW ERA, 潮牌, , 棒球帽, 老帽, 旗艦店, 西門町, 帶逛, 繡帽, 客製化, 整帽
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