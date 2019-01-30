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NIKE未來感概念店座落A11！　竟把陳建州球鞋變試穿椅

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▲A11外面的全新NIKE概念店，真的太值得逛了！（影／記者楊坊士攝） 

記者楊坊士／台北報導

Nike在A11開設全新概念店Nike Kicks Lounge X，是以Air Max球鞋為主題，融合品牌近年來不斷追求的永續創新概念，從櫥窗到空間設計是募集250雙球鞋再製而成。其中一張試穿椅更是將黑人（陳建州）的Air max1製成，他在第一時間分享、問粉絲：「想要得到這張椅子嗎？」果然獲得廣大迴響。

▲Nike Kicks Lounge X座落A11（圖／翻攝自blackielovelife IG）

▲陳建州在IG上公開自己的鞋變成了「試穿椅」。（圖／翻攝自blackielovelife IG）

▲Nike Kicks Lounge X座落A11（圖／品牌提供）

▲Nike Kicks Lounge X多處都是以回收材料製作。（圖／品牌提供）

相較於全台多間的Nike Kicks Lounge，這間全新概念店多了”X”，是Crossover之意，象徵永續概念與突破性的創新結合，因此70%的店內道具與店裝都是由回收環保材質製作，包含用寶特瓶再製的Air Brick空氣磚牆面、佈景、試穿椅、地毯、試衣間布簾與沙發皆是。

▲Nike Kicks Lounge X座落A11（圖／品牌提供）

▲Nike Kicks Lounge X座落A11（圖／品牌提供）

▲LED牆、試穿椅、地毯等都貫徹永續概念。（圖／品牌提供）

一面LED牆會以跑馬燈動畫呈現Air Max 1至Air Max 720等各經典鞋款，肯定成為潮人鞋頭的新打卡聖地。懸吊店內上方的8米寬巨型Air Bag充氣氣墊，配上運用透明中空夾板的立面櫥窗，整體營造出前衛未來風格，勢必讓吸引年輕族群駐足。

▲Nike Kicks Lounge X座落A11（圖／品牌提供）

▲全新的Air Max 720將在這間店搶先販售。（圖／品牌提供）

延續40年前「把空氣裝入鞋底」的創新概念，2019推出全新的Air Max 720，氣墊厚度來到3.8公分，其75%是來自回收材料，配色以大自然為靈感，呈現出「無法被定義」的漸層美感，首波的Northern Lights 配色將於2月1日搶先在Nike Kicks Lounge X開賣。

▲Nike Kicks Lounge X座落A11（圖／品牌提供）

▲Nike Kicks Lounge X座落A11（圖／品牌提供）

▲門外有吸睛的Air Lab，可以打造自己的手環。（圖／品牌提供）

而為了慶祝開幕，在A11門口（松壽路南側廣場）於2月1日至3日打造Air Lab pop-up體驗，讓球鞋愛好者實際體驗球鞋材料循環再製的過程，可經過拍照打卡後，便能從4種顏色中自由混合，打造專屬的AIR MAX 720造型手環。

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關鍵字：

NIKE, Air Max, A11, 概念店, 陳建州, 黑人
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