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有片！UNIQLO U系列「好色」　印花洋裝、泳裝販售日期曝光

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▲UNIQLO U系列2019年超繽紛，大家想入手哪一件？（影／記者楊坊士攝） 

記者楊坊士／台北報導

每季都是時尚潮人必敗的UNIQLO U系列（UU），2019年變得更繽紛耀眼了！全新增添的亮橘色、紫紅色，或是以印象派畫家高更（Paul Gauguin）畫作為靈感的抽繩印花洋裝，讓你直接把春天美好景色穿著走。首波商品將於2月1日開賣，第二波的泳裝則於4月上市。

▲UNIQLO U 2019春夏系列（圖／品癌提供）

▲UNIQLO U 2019春夏系列（圖／品癌提供）

▲UNIQLO U 2019春夏系列，機能舒適之外，還更繽紛了。（圖／品牌提供）

由前愛馬仕創意總監Christophe Lemaire領軍巴黎設計中心團隊打造的U系列，正式邁入第5季，服飾貫徹兼具機能與時尚舒適的設計。有防潑水或可拆卸帽子的風衣外套；防潑水的寬鬆剪裁可攜式外套，附有拉鍊與肩帶的收納袋，不穿時就側背或折疊起來丟進包包，穿梭城市俐落有型。

▲UNIQLO U 2019春夏系列（圖／品牌提供）

▲男裝有全新的亞麻材質，女裝有上窄下寬的全新輪廓。（圖／品牌提供）

每季仍不斷有新突破，2019春夏強調女裝的輪廓平衡，推薦用寬鬆下半身搭配合身上半身線條；男裝則首度推出亞麻系列，有型又透氣舒適。另外還有偏方形剪裁單品，以高更畫作為靈感的洋裝、襯衫，散發滿滿耀眼活力。另外也首度推出涼鞋，目前有藕粉色、灰色及黑色。

▲UNIQLO U 2019春夏系列（圖／品牌提供）

▲以高更畫作為靈感的繽紛印花增添活力，更首度推出泳裝。（圖／品牌提供）

2019春夏系列售價從390到4,990不等，全系列商品只在明曜百貨旗艦店、台北西門店與網路商店買得到。4月將開賣比基尼與連身泳裝共6款單品，包含綠色、黃色與淡粉色系，並用3D立體無接縫織法，凸顯身型之餘，也有舒適感受。

▲UNIQLO U 2019春夏系列（圖／品牌提供）

▲泳裝、梁鞋都預計於4月上市。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

UNIQLO, UU, 2019春夏, Uniqlo U, 優衣庫, 泳裝, 洋裝, 高更, Christophe Lemaire
fashion.net

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