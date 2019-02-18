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郭富城自曝缺點只有「4個字」　希望女兒長大這樣形容他

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▲鐵粉必看～郭富城談到家庭時，超負責任的男人味爆棚！（影／記者楊坊士攝）

記者楊坊士／新加坡報導

Longines（浪琴表）18日在新加坡發表全新HydroConquest深海征服者系列腕錶，邀請天王郭富城帥氣演繹。這已是他身為全球優雅代言人第14個年頭，他直呼：「沒想過會這麼久！」希望女兒長大後能驕傲跟朋友分享：「我爸爸當過至少14年代言人」，認為是一段「很珍貴的回憶。」

全新的系列腕錶取名為「征服」，因應時代不斷升級性能與設計，郭富城最近想征服的事情是什麼？他說：「作為一個表演者，要不斷突破自己，首先要征服自己，把缺點變成優點。」

▲郭富城出席浪琴表HydroConquest深海征服者系列腕錶活動（圖／記者楊坊士攝）

▲郭富城自認太投入工作，是自己的缺點。（圖／記者楊坊士攝）

那自己的最大缺點是什麼？郭富城秒答：「沒有缺點！」此話一出笑翻全場，他表示是玩笑後吐真言：「我還在找，可能對工作太投入，忽略身邊人的感受。」現在的郭富城除了演唱會，還有了人夫、人父的身份，他坦言還在學習如何管理時間，「(那時)就可以當導演了！」

傳言第二胎預產期在6月，郭富城語帶神秘說：「快了！」另也侃侃而談此刻的心境：「家庭會給妳很大的動力，為了他們會更努力做優秀的爸爸，工作結束後會花時間照顧家人、吃一頓家常菜，這是很幸福的一件事情，壓力與煩惱都會一掃而空。」

▲郭富城出席浪琴表HydroConquest深海征服者系列腕錶活動（圖／記者楊坊士攝）

▲每天都堅持抽空運動，讓53歲的郭富城仍保有精實身材。（圖／記者楊坊士攝）

即便工作、家庭兩頭燒，郭富城仍保持精實好身材，他透露秘訣：「每天一定運動一小時，常做跑步、踩腳踏車、仰臥起坐，才能Keep住最好的狀態，演唱會期間會更注意自己的狀態，不能偷懶。」那陪女兒玩會累嗎？「她有我的天賦、非常好動，像是迷你版的自己，因為我享受，都不覺得累。」

若可以設計腕錶，最想要什麼功能？郭富城覺得翻轉手腕就能看，比從口袋中掏出手機拿來方便，「想要能照鏡子、打電話或視訊家人：『Hi Baby，吃飯了沒有？』，認為這樣的錶方便又有質感。那送過老婆手錶嗎？他誠實說沒有：「(因為)浪琴表很客氣，會幫我準備。」

▲郭富城出席浪琴表HydroConquest深海征服者系列腕錶活動（圖／記者楊坊士攝）

▲身為多年代言人，郭富城每個Pose都專業。（圖／記者楊坊士攝）

2005年接下浪琴表的首場活動，就是為了宣傳深海征服者系列上市，14年後再為了新錶站台，郭富城感觸良多，分享起不到10歲時，會幫去上班的爸爸戴上一只古董浪琴表，「直到現在，這份傳承之情還埋藏在心底，浪琴表代表一種傲氣，要好好工作。」代言後更拿了金馬獎最佳男主角，也覺得象徵著幸運，即便身份轉換，但仍會把品牌的優雅精神、工藝分享給更多人。

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關鍵字：

郭富城, Longines, 浪琴表, 新加坡, 代言人, 腕錶
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