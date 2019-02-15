SIHH 2019／帕瑪強尼「彩虹錶」顏值超高　3.73克拉寶石絢麗奪目

▲「彩虹錶」戴上手好閃耀！（圖／品牌提供，下同）

記者楊坊士／台北報導

或是許是因為年輕族群、女力市場抬頭，2019年日內瓦高級鐘錶展（SIHH）裡，可以發現「高顏值」成為一大趨勢，而Parmigiani（帕瑪強尼）就是其中之一！在秉持製錶傳統之餘，還推出了一款「彩虹錶」，將總重3,73克拉寶石以顏色順序排列，綻放出絢麗奪目光芒，成為品牌今年度最吸睛之作。

▲簡約設計線條卻有強大奢華氣場。

相對於男錶來說，Tonda 1950系列更能一眼抓緊人們的眼光。Stone-set女錶為了有更多空間鑲嵌貴重寶石，將錶圈增大、縮小錶盤區域，51顆圓形美鑽總重1.82克拉，配上珍珠母貝錶盤、鏤空三角形指針、鍍玫瑰金及鑲鑽時標，在超薄的8.3mm錶殼裡，展現難以忽略的奢華氣場。

▲依照彩虹色調排列的寶石，配上珍珠母貝綻放絢麗光芒。

一出場便成為焦點的Tonda 1950 Rainbow，錶圈鑲嵌36顆狹長形切割寶石，粉色、藍色、黃色與橘色藍寶石，及紅寶石、沙弗萊石與紫水晶，全部都以光譜色調排列，錶盤上僅有6點鐘位置小秒針、四個圓形錶耳點綴，簡約卻綻放著璀璨光芒，令人心醉。

▲機刻雕花與滾紋錶圈，讓腕錶增添內斂魅力。

創立於1996年的帕瑪強尼，也年也重新演繹首款腕表系列Toric，搭載經COSC瑞士天文台認證自製機芯的Chronomètre腕錶，錶盤加入手工機刻雕花圖案，宛如松果的鱗片形狀，配上錶圈上的滾紋及分鐘軌道，低調又充滿品味的細節，是品牌追求黃金比例與和諧的成果。



▲兩款複雜腕錶的「顏值」也大大提升。

曾奪下2017年日內瓦鐘錶大賞最佳旅行時間錶的Toric Hémisphères Rétrograde，也換上機刻雕花圖案與滾紋錶圈設計，有了深灰色的低調質感新面貌；另外還有月相逆跳萬年曆的複雜腕錶款，122年才需要調校一次，能夠顯示星期和月份，6點鐘月相盤以砂金石打造湛藍星空，有機刻花紋或白色磨砂錶盤可選。

▲鏤空設計可以體會「魔鬼藏在細節裡」的精髓。

從2001年問世以來的Kalpa系列，以酒桶形錶殼、水滴形錶耳、三角形指針設計成為品牌經典。現在將2018年推出的PF362雙追針計時碼錶機芯，換上鈦金屬錶殼成為全新Kalpagraphe Chronometre腕錶，採用鏤空設計，能飽覽酒桶形機芯精妙，堪稱活力、動感的完美結合，肯定能為型男的帥度提升許多層次。

而品牌在現場更透露可能在2019年重返台灣市場，但地點與日期都尚未確定，錶迷們不妨好好期待一下。

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