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SIHH 2019／RICHARD MILLE少女心爆發！　用「繽紛糖果」當畢業作

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▲RICHARD MILLE錶上有甜美的糖果、水果，你最想吃哪一個？（影／記者楊坊士攝）

記者楊坊士／台北報導

2019年日內瓦高級鐘錶展（SIHH），與以往相比多了一絲感傷情懷，因為是RICHARD MILLE最後一屆參展，只不過「畢業作」裡面卻十足給了所有人一份大驚喜！把腕錶變身可口糖果、水果，還一口氣推出10款，立刻帶領大家重溫美好童年。

▲SIHH 2019／RICHARD MILLE（圖／品牌提供）

▲SIHH 2019／RICHARD MILLE（圖／品牌提供） 

▲一踏進展場，就能感受到RICHARD MILLE的繽紛活力。（圖／品牌提供）

RICHARD MILLE打破了「只展示一只錶」的傳統，遠遠地就能看到展場散發出的鮮豔、耀眼光芒，一走進看到高掛著的水果與糖果，心情立刻明亮了起來，甚至激起埋藏已久的少女心。

▲SIHH 2019／RICHARD MILLE（圖／翻攝自richardmilleofficial IG）

▲準備好嚐嚐這些鮮豔欲滴的美食了嗎？（圖／翻攝自richardmilleofficial IG）

或許是嗅到「女力崛起」，各品牌都積極攻佔女性市場，今年新款則由系列創意總監Cécile Guenat女士操刀，大膽將色彩為既有款式換上新氣象。「我得為這些作品加入更趣味的一面，我們共為本系列設計出涵蓋60種顏色的多彩拼盤。」

▲SIHH 2019／RICHARD MILLE（圖／品牌提供）

▲SIHH 2019／RICHARD MILLE（圖／品牌提供）

▲能看得出來它們分別代表甘草卷、棉花糖、棒棒糖、杯子蛋糕嗎？（圖／品牌提供）

此系列命名為Bonbon，是以RM 07-03、RM 16-01和RM 37-01三款自動上鍊腕錶為基礎，並分支成兩條子系列。Sweets系列裡面的四種錶款，採用雙色陶瓷打造錶殼，另有黑色鈦金與鉻金錶盤上，運用大明火琺瑯工藝，呈現出美味杯子蛋糕、棉花糖、棒棒糖及甘草卷意象。

▲SIHH 2019／RICHARD MILLE（圖／品牌提供）

▲SIHH 2019／RICHARD MILLE（圖／品牌提供）

▲這些是水果系列，繽紛用色超搶眼。（圖／品牌提供）

而Fruits系列則是將黑色碳纖維Carbon TPT®與彩色石英碳纖維Quartz TPT®兩種材質做交替重疊，在漸變色彩中，呈現出檸檬、草莓、藍莓、荔枝 、奇異果及櫻桃等六種「口味」。

▲SIHH 2019／RICHARD MILLE（圖／品牌提供）

▲可口的外表下，都是高端手工藝的展現。（圖／品牌提供）

錶盤上還有著小型糖果、水果裝飾，都是用純手工塗上壓克力顏料或彩漆，另外還加入琺瑯碎屑、沙漏專用的超細砂礫，製造出逼真的「糖粒」視覺效果。

RICHARD MILLE的「畢業作」大大顛覆眾人想像，用一個個甜美又繽紛的可口美食成功掀起話題，也劃下最甜美的句點。

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關鍵字：

SIHH 2019, SIHH, RICHARD MILLE, 糖果, 水果, 繽紛, 少女心
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