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風．LUXURY／LV智慧錶能監測空汙！　配透明感印花逼人剁手

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▲LV智慧錶超狂升級！實用功能配經典印花，好想入手～（影／品牌提供） 

記者楊坊士／台北報導

精品龍頭路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）自從2017年推出首款智慧錶Tambour Horizon，緊扣品牌經典旅行DNA推出的獨家功能，配上時髦搶眼外型，在錶界刮起旋風。現在將裡外都升級，能監測空汙、提供各種旅遊資訊之外，經典印花還多了透明感視覺，實在逼人剁手。

▲LV智慧錶升級Tambour Horizon V2腕錶（圖／品牌提供）

▲LV智慧錶升級Tambour Horizon V2腕錶（圖／品牌提供） 

▲新款有更多印花編排樣式，隨心所欲打造專屬錶面。（圖／品牌提供）

Tambour Horizon V2腕錶採用數位顯時錶盤，將經典Monogram印花、Damier棋盤格、Gaston Louis Vuitton V字等圖案重新編排設計，營造出透明美學，也加入新顏色、對比條紋與名字縮寫，可以因應場合需求，在錶面上盡情展現創意。

▲LV智慧錶升級Tambour Horizon V2腕錶（圖／品牌提供）

▲在旅行資訊外，也增加計步器、污染功能。（圖／品牌提供）

貫徹旅行DNA，「My Travel旅遊指南」功能錶面，可以處理旅館、航班、火車定位及抵達和離開時間。旅程開始、途中與結束時，錶面上都會顯示這些資訊。再配上獨家的「City Guide城市導覽」功能，提供全球30大都市的旅館、餐廳、和觀光景點地址，助你輕鬆行走異地。

▲LV智慧錶升級Tambour Horizon V2腕錶（圖／品牌提供）

▲實用資訊可以一起顯示在錶盤上。（圖／品牌提供）

全新的24小時環有日夜顯示功能，在背景模式下也能讓資訊一覽無遺。新增的「Step Counter計步器」功能，在錶上由經典運動鞋Archlight為你記錄行走距離；「Pollution汙染」功能則會顯示即時空氣品質，或以色段預測，還另有氣象及溫度預測功能。

▲LV智慧錶升級Tambour Horizon V2腕錶（圖／品牌提供）

▲每一只都好想要～售價落在87,100~150,600元不等（不含錶帶）。（圖／品牌提供）

為了讓智慧錶更加人性化，各種功能只需要一根手指頭轉動錶冠，便能迅速使用；也採用Snapdragon Wear 3100微處理器，電池壽命延長到一天，腕錶模式（僅顯時）則長達5天。目前有精鋼、啞黑色PVD、白色陶瓷、白色陶瓷配鑲鑽錶耳、啞棕色PVD等多款選擇，是不是很心動呢？

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關鍵字：

風．LUXURY, 路易威登, Louis Vuitton, LV, 智慧錶, Tambour Horizon, 空汙, 印花
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