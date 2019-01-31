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風．LUXURY／高端星辰表噴發耀眼「銀光」　秘密大公開

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▲CITIZEN高端EXCEED系列（圖／品牌提供）

▲CITIZEN高端EXCEED系列的金屬光澤很不一般。（圖／品牌提供）

記者楊坊士／台北報導

以高CP值站穩錶壇的CITIZEN（星辰表），旗下還有個高端EXCEED系列，深受都會紳士族群愛戴。而因為台灣市場反應相較於亞洲其他地區好，成為日本國外獨家販售的海外市場。旗下錶款設計，相較於市面上鈦金屬錶帶，閃爍著獨特的銀色光芒，現在就來一探究竟。

▲CITIZEN高端EXCEED系列（圖／品牌提供）

▲EXCEED系列已經走過40年，選擇台灣作為日本海外獨家販售市場。（圖／品牌提供）

自1978年推出的EXCEED系列，以追求高科技腕錶領導為定位，獨特商務氛圍，適合紳士們低調凸顯品味及身份，並在2017年底首次引進台灣。最大特色在於腕錶外觀的鈦金屬都會以加入鉑元素（Platinum），噴發耀眼的光芒，也採用品牌的Duratect+α電鍍技術，隨時都映照出奢華光澤。

▲CITIZEN高端EXCEED系列（圖／品牌提供）

▲（左）CC3050-56L、（右）CC3050-56F，皆售價79,800元。（圖／品牌提供）

另外還運用雙面防眩光雙球面藍寶石玻璃鏡面，讓凸起的鏡面有更清澈的視覺效果，宛如能「直視」錶盤。全新抵台的三款，各只限量5只，重量也都僅95公克，是三針款裡面相當輕巧的設計。其中CC3054-55B錶框有電鍍上粉紅金色，配上香檳金色指針，增添柔和氣質。

▲CITIZEN高端EXCEED系列（圖／品牌提供）

▲CC3054-55B有粉紅金、香檳金色澤。（圖／品牌提供）

三款皆搭載光動能GPS衛星對時F150機芯，但7、8點鐘位置星期盤稍做調整，將指針以「由上往下」方向指示，更符合消費者習慣；另一側則是顯示動力儲存，在充飽電、省電模式下可連續運作7年。6點鐘位置寫著小小的Made in Japan，代表著日系腕錶的卓越品質。

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關鍵字：

風．LUXURY, 星辰表, CITIZEN, EXCEED, , 鈦金屬, 腕錶
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