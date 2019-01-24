風．LUXURY／旅人必備浪琴表！　手機一閃就切換時間

▲浪琴表全新腕錶超威！（影／品牌提供）

記者楊坊士／台北報導

出差、出國到國外，都要重新調整手錶時間，是否覺得很麻煩？瑞士鐘錶品牌Longines（浪琴表）有更輕鬆的方法！全新腕錶只需要用手機閃光燈操作，就能快速設定旅行時間與本地時間，隨時隨地都能輕易判讀。

▲V.H.P.腕錶具有超高精準度。（圖／品牌提供）



1954年浪琴表研發首座石英鐘，精準度高達1/100秒創下記錄，2017年以此為基礎，推出征服者系列V.H.P.腕錶（Very High Precision，超高精確度）。搭載的ETA機芯公司獨家為浪琴表研發的石英機芯、GPD齒輪位置自動偵測系統，每3天就會校正重設。若受到磁力、撞擊，也會立刻及隔日凌晨三點重設，確保腕錶時時精準。

▲智慧錶冠可以快速調整分鐘與小時。（圖／品牌提供）

另外創新的智慧錶冠，可分別用慢速、快速調整分鐘與1小時，電池壽命可連續配戴至少4年。獨特的時間記憶功能，若長時間不使用時，可以拉出錶冠、進入待機休眠模式，待要使用時，只要再次按下錶冠，便會自動同步到當下時間。

▲用手機一照，就能調整時間！（圖／品牌提供）

此征服者系列V.H.P.腕錶在2019年再推新作，具有第二區時間指示，以及「閃光設定」功能。先下載專屬APP後，設定好本地與旅行時間，接著按錶冠「一短一長」讓腕錶進入接收模式，此時秒針、分針會回到12點。

▲智慧錶冠可以快速調整分鐘與小時。（圖／品牌提供）

接著拿手機對準錶面的12點位置微小感光口，待畫面的圈圈顯示成綠色，就可以按下閃光1~2秒，這是特製的閃光頻率，最後輕按錶冠2下，就可以互換本地與旅行時間。

▲橡膠錶帶很有活力運動風。（圖／品牌提供）

全新V.H.P.超高精準兩地時區閃光設定石英腕錶，有不鏽鋼及黑色PVD款式，並有藍色、碳纖維、銀色及黑色面盤，錶帶可選擇橡膠與不鏽鋼材質。第二時區由一根帝國式箭形指針標示。男人搭配正式西裝時配戴，同時兼具商務及運動風格，是旅人們的最佳良伴。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App