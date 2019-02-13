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SIHH 2019／伯爵「黃金鱗甲」傲秀工藝　粉紅、櫻桃紅添活力

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▲伯爵2019年新錶搶先看，每一款都想帶回家～（影／記者楊坊士攝）

記者楊坊士／台北報導

PIAGET（伯爵）在2018年日內瓦高級鐘錶展（SIHH）上，以整只錶僅2mm的終極概念腕錶達到「超薄巔峰」。而2019年發揚超過60年的金雕工藝，以手工打磨製成「黃金鱗甲」，閃耀程度更上一層！另外也加入粉紅色珍珠母貝、櫻桃紅新色，為腕錶注入活力繽紛氣息。

▲SIHH 2019／伯爵（圖／品牌提供）

▲SIHH 2019／伯爵（圖／品牌提供）

▲伯爵把SIHH展場打造成「黃金海灘」，腕錶也緊扣此意象。（圖／品牌提供）

從2018年11月底曝光的Altiplano腕錶，採用「隕石」材質製作錶盤，在2019年的錶展上更釋出金色隕石錶盤款，很符合今年的「金色沙灘」主題風格。

▲SIHH 2019／伯爵（圖／品牌提供）

▲手工製成的黃金鱗甲、宮廷式裝飾皆是金雕工藝的展現。（圖／品牌提供）

伯爵從1957年來積極鑽研黃金與鉑金等珍貴材質，站穩金質工藝上的成就與地位，也成為今年腕錶主角。Extremely Lady腕錶在去年有了如奢華毛皮光澤後，現在又有了「鱗甲」紋路，貫穿錶盤與錶帶；Limelight Gala也有了金質工藝鍊帶，採用60年代的「宮廷式」裝飾工藝，配上綠色孔雀石的天然條紋，兩款錶殼都鑲嵌滿滿美鑽，綻放難以忽略的耀眼光芒。

▲SIHH 2019／伯爵（圖／翻攝自PIAGET FB、品牌提供）

▲SIHH 2019／伯爵（圖／品牌提供）

▲Possession有了寬版米蘭帶、櫻桃色新面貌。（圖／翻攝自PIAGET FB、品牌提供）

繽紛用色是另一大重點，Possession除了有搭載寬版18K黃金米蘭編織紋鍊帶的手鐲腕錶外，也有了飽滿的櫻桃紅（Cherry Pink）新色。高級珠寶腕錶系列裡更有白金錶盤與錶殼，或連手鐲式錶帶都以手工鑽石密鑲方式的奢華版本，獲得「滿天星」、「鑽石流川」美譽，勢必成為名媛、貴婦的最新夢幻逸品。

▲SIHH 2019／伯爵（圖／品牌提供）

▲SIHH 2019／伯爵（圖／品牌提供）

▲粉紅色珍珠母貝，為腕錶注入年輕活力。（圖／品牌提供）

Tradition及Altiplano系列腕錶也增加搭載粉紅色珍珠母貝款式，配上同色系鱷魚皮錶帶或18K白金錶殼，凸顯女性的耀眼活力。而在去年亮相的玫瑰金Polo系列腕錶，也有了錶圈或錶盤鑲滿鑽石的奢華版本；還有精鋼款與綠色錶盤搭配，都是伯爵近年來強打享樂主義的絕佳展現。

▲SIHH 2019／伯爵（圖／品牌提供）

▲Polo系列腕錶，也有奢華版及全新配色。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

SIHH 2019, SIHH, 伯爵, PIAGET, 黃金, 玫瑰金
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