班尼開錶／20萬「最貴星辰錶」長這樣　戴上秒變帥氣總裁

▲睜大眼睛看！ 20萬的「最貴星辰錶」細節全公開。

圖、文／班尼

腕錶，是一個人的身份象徵，更代表著品味、個性，但市面品牌、款式何其多，該怎麼選才好？每天在鐘錶圈打滾的班尼，用放大鏡來觀察腕錶細節、實際示範日常穿搭。鎖定《班尼開錶》專題，助你找到屬於自己的命定腕錶。

▲20萬的「最貴星辰錶」，現在就來仔細看。（圖／班尼）

日系腕錶CITIZEN（星辰錶）在2018年迎來百歲生日，今年推出的錶款彷彿都扛了「百年」的招牌，更耐人尋味。年底祭出重量級光動能腕錶，售價直逼20萬，成為品牌有史以來最貴腕錶！「頂規」等級的細節，一戴上手，立刻飄出質感紳士、專業總裁氣場，快來一探究竟。

前情提要一下，2016年因應招牌「Eco-Drive光動能」技術40週年，推出搭載僅1mm機芯的旗艦錶款Eco-Drive One。2018年10月底公布將發售售價198,000元的全新錶款AR5044-03E，整只錶才2.98mm，比兩個10元硬幣疊起來還要薄，是品牌裡面最纖薄的錶款。

▲戴上手塑造幹練男人氣息。

但纖薄度一樣，價格為什麼差這麼多？原因是首度在金屬陶瓷錶圈上運用「Altic鋁鈦碳」材質，維氏硬度達到1900HV，耐磨性與堅硬度大大提升，從錶盒到任一細節都採用最頂級材質製作，也難怪成為品牌裡面最貴的一只腕錶。

▲手工打造的錶盒，乘載著工匠的溫度。

從錶盒開始看起，手工打造製作的透視錶盒上，有著象徵避邪、消災的麻葉形圖騰，具有祈福的意涵。整體更無使用釘子、黏著劑，拿在手上似乎能感受到工匠細心呵護的溫度，相當值得珍藏。

▲在錶殼正面的螺絲，增添工業風格。

接著把目光放到錶上，簡約的設計線條外，僅用黑、銀、灰等色調搭配，塑造沈穩幹練氣質。同心圓的錶盤上，有著棒狀時標點綴，在顏色對比下能清處看時間。錶殼的四個角可以看到螺絲，這罕見的設計也增添了工業與機械感。

▲厚度、錶扣都跟以往光動能錶款有極大不同。

由於搭載超薄機芯，整只錶都輕薄化，除了錶殼，錶帶也使用超薄黑色鱷魚皮打造，跟其他錶款放在一起，厚度對比相當明顯！錶扣也從以往的蝴蝶型，改為復古馬蹄型，別具一番風味。

▲錶背鐫刻詳細資訊。

錶背上同樣值得注目，上放的地球圖案，便是象徵著能將太陽能轉換成動能、減少環境污染的招牌「Eco-Drive光動能」技術。中間則是鐫刻著限量編號，全球僅限量1000只，而台灣配到4只。

▲輕薄不卡袖扣，讓帥氣不打折。

簡約、輕薄具質感細節的設計，我直覺就想到用正裝來搭配。超薄的錶身宛如沒有存在感，久戴不怕造成手腕壓力。戴錶最害怕發生的「卡袖口」尷尬意外，這只錶也直接避開，往返工作場合、開會交流時，從容的自信風範就不怕被打斷。

▲配上一杯咖啡，就充滿濃濃文青風。

不繁複的幾何線條，其實也略帶文青風格，週末時，只要搭配男人最愛的黑白色系休閒服裝，來杯咖啡就成了愜意的美好風景。雖然短短的試戴無法感受「鋁鈦碳」有多耐磨，但好搭與輕巧性確實征服我的心。

▲男人就是要有這樣的手腕啊！

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