SIHH 2019／名士錶CP值再飆高！　優雅「漸變藍」更好入手

▲名士錶換上全新「漸變藍」，卻更好入手了。（圖／翻攝自Baume et Mercier FB）



記者楊坊士／台北報導

在不景氣環境、智慧錶雙重夾殺下，要能說服消費者掏錢買錶，Baume & Mercier（名士錶）決定用「高CP值」迎戰！2019年日內瓦高級鐘錶展（SIHH）裡的新錶，不僅搭載新版自製機芯、換上「漸變藍」亮眼色調，價位反而稍稍下降，讓年輕紳士更容易入手。

▲新錶都是搭載超強悍的自製機芯。（圖／品牌提供）



2018年的展場上，名士錶推出首款搭載矽材質游絲、擒縱系統的自製機芯的Clifton Baumatic系列腕錶，具有具有防磁1500高斯、每天誤差-4~+6秒之間的精準度、5天動力儲存，維修保養也可延長至7年，另有通過COSC瑞士官方天文台認證的款式選擇，是來勢洶洶的高競爭力之作。

▲「漸變藍」越看越美啊～（圖／翻攝自Baume et Mercier FB）

2019年改為搭載自動上鍊機芯BM13-1975A，多了「漸變藍」、「暖白色陶瓷質感」錶盤以及18K 紅金錶殼等選擇。穿過錶盤中央的炭灰色十字圖案，代表著經過COSC瑞士官方天文台認證，有皮帶、精鋼錶帶選擇，也承襲不用工具便能快拆錶帶設計，最低價可用台幣79,900元即能入手。

▲萬年曆錶款售價745,000元。（圖／翻攝自Baume et Mercier FB）



另外Clifton Baumatic系列也迎來最複雜之作：萬年曆腕錶，同樣有防磁、高精準及5天動力儲存性能。搭載18K紅金錶殼，9點鐘位置顯示星期、12點鐘位置顯示月份及閏年週期、3點鐘位置顯示日曆，再加上6點鐘位置的月相盤，用上藍鋼指針、圓弧形藍寶石水晶玻璃鏡面提升易讀性。

▲女錶也有了更多選擇。（圖／品牌提供、翻攝自Baume et Mercier FB）

2019年還把女錶浮上檯面，為Classima（克萊斯麥 ）女錶系列增添8款新選擇！錶徑除了以往31mm外，增加34及27mm兩種尺寸，都有石英機芯與自動上鍊機芯能選擇。也另有錶圈上鑲鑽的款式，以特殊的鑲嵌工法，讓鑽石看起來「更大顆」，配上白色珍珠母貝錶盤，飄出柔美優雅氣息，看到實錶肯定會被美到，預計4月份上市。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App