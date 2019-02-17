網購鞋子超容易不合腳！　先用「試鞋APP」避免踩雷

▲這個APP肯定會減少你「踩雷」的機會！（圖／翻攝自Wanna Kicks FB）

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科技的進步，讓現代的我們只要點點手指，就能直接把東西買回家，但網購最怕實際穿上後發生「不合」的窘境！而尤其是鞋子，沒有實際穿過真的不知道是否適合，現在有款「試鞋APP」問世，打開相機就能體驗上腳的感受，下單前建議先玩玩看。

來自俄羅斯的Wannaby團隊，利用擴增實境（Augmented Reality，AR）技術推出「試鞋APP」《Wanna Kicks》，只要打開相機對準腳，所選的鞋款就會直接「穿上」，一秒鐘就能看清楚是否適合自己的風格，還能夠快速變換配色，相當方便。

▲鏡頭對準腳後，鞋子就會直接「上腳」。（圖／翻攝自Wanna Kicks FB）

APP一開始會建議脫掉鞋子，以赤腳或穿襪入鏡，會取得更好的試鞋效果，只不過目前只有11雙鞋款，從Nike Air Max 270、Puma Suede、Adidas Ultra Boost等經典鞋款應有盡有。最後別忘了把「試鞋照」儲存、分享給朋友並詢問意見。

▲試戴戒指也不用怕被櫃姐「盯著」了！（圖／翻攝自YouTube／WANNABY）

此APP一上架便引起轟動，直接對準腳部就「穿鞋」，勢必能減少許多人網購鞋款的風險。另外此團隊還研發出能夠「試戴戒指」的《Wanna Rings》、「試擦指甲油」的《Wanna Nails》，也都是應用AR技術，為現代人帶來更便利的服務，愛網購的你，快去體驗看看吧！

▲連指甲油顏色也能夠用APP體驗～（圖／翻攝自YouTube／WANNABY）



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