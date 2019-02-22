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客製化繡帽機吸陳柏霖猛拍！　握拳下次要選「超狂圖案」

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▲來看看陳柏霖繡了什麼在帽子上？（影／記者楊坊士攝）

記者楊坊士／台北報導

美國潮牌NEW ERA自1月中下旬才在西門町開設全亞洲最大旗艦店，現在又聯名陳柏霖主理品牌(A)NOWHEREMAN，推出10頂帽款。他搶先體驗店內超特別的「客製化繡帽機」，還興奮用縮時攝影紀錄整個過程，當發現合夥人繡上自己的IG帳號、能隨時打廣告，令他突發奇想：「下次要繡QR Code！」

▲陳柏霖(A)NOWHEREMAN聯名New Era（圖／品牌提供）

▲NOWHEREMAN三位主理人，（左至右）九叔、陳柏霖、王維。（圖／品牌提供）

由陳柏霖擔任藝術總監，與品牌總監九叔、市場總監王維共同成立的潮牌(A)NOWHEREMAN，在2018秋冬服裝中加入3M高反光布料，這個設計延續到與NEW ERA合作款式，以「XX PROJECT : FL(A)SH UP」為主題，將(A)字與高反光布料BOX當底，成為帽子正前方設計，當開啟閃光燈拍攝，便會因反光呈現「過曝」效果。

▲陳柏霖(A)NOWHEREMAN聯名New Era（圖／記者楊坊士攝）

▲擁有超過300頂帽子的陳柏霖，全程錄下「繡帽」過程。（圖／記者楊坊士攝）

▲陳柏霖(A)NOWHEREMAN聯名New Era（圖／品牌提供）

▲陳柏霖繡上自己的名字縮寫BC。（圖／品牌提供）

陳柏霖表示擔任藝術總監的職位滿有趣，「做自己喜歡的事情，沒有不適應」，也表示設計已受到許多圈內朋友喜歡。他說自己擁有300~400頂帽子，光是NEW ERA就至少120頂，「不想抓頭髮或下雨都戴」，對於雙方聯名的帽款，他推薦「休閒、運動都適合，(反光效果)晚上很安全。」

▲陳柏霖(A)NOWHEREMAN聯名New Era（圖／記者楊坊士攝）

▲當用閃光燈照，就會變成右邊照片的「反光」視覺！（圖／記者楊坊士攝）

聯名帽款共有10款，其中五款即日起在NEW ERA獨家販售，經典 9FORTY老帽有全黑絲緞BOX LOGO、潮流桃紫BOX LOGO、極光灰BOX LOGO、以及全螢光湖水綠色；9FIFTY Snapback棒球帽則以低調黑呈現。另五款則能在HYST SHOP以及NE. SENSE購得。即日起至3月17日，凡只要在西門旗艦店購買兩頂帽款、加值繡字服務，就能享有第二頂繡帽免費。

▲陳柏霖(A)NOWHEREMAN聯名New Era（圖／品牌提供）

▲超過10種的字體、顏色可以讓你打造專屬帽款。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

陳柏霖, NEW ERA, 聯名, 西門, 旗艦店, (A)NOWHEREMAN
fashion.net

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