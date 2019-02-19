Kitty迷荷包要破了！　戴粉色聯名腕錶、蝴蝶結背包秒減齡5歲

▲Hello Kitty鐵粉們眼睛都亮了！（圖／翻攝自babyg.casio.com、herschel.com）

記者楊坊士／綜合報導

如果說2018年是「米奇年」，那2019年就是日本另一大人氣偶像：Hello Kitty的時代了！因應誕生45週年，將會有眾多聯名商品登場，現在就已經曝光聯名腕錶與包款，穿戴上後秒減齡5歲，立刻回到少女時代～

▲光用看的就噴發少女心～（圖／翻攝自babyg.casio.com）

Casio旗下BABY-G在今年滿25週年，繼2018年後，再次攜手Hello Kitty有了第三波聯名。此次腕錶以1990年代具有超高人氣的BGA-150為底，重現當年的風格設計。錶盤上有粉色格紋、散佈著花朵，飄出淡淡的浪漫氣息，搭配春天的服裝，絕對能讓你年輕許多。

▲Hello Kitty大頭無所不在～（圖／翻攝自babyg.casio.com）

錶盤上的9點鐘位置，印上Hello Kitty大頭，5點鐘位置則有象徵BABY-G的B字圖案，具備防震、夜光、100米防水及世界時間功能，有粉色、白色兩款。這次連包裝都令人傾心，類似化妝包的外型，甚至連錶架都會包含在內，從裡萌到外的設計，鐵粉們不收藏怎說得過去？預計3月發售。

▲一打開是滿滿的Kitty！（圖／翻攝自herschel.com）

加拿大包Herschel Supply也是首波聯名的其中之一，從有三種尺寸的後背包及腰包，光滑緞面材質上印著滿滿的Hello Kitty圖案，內裡更是令人驚喜的滿版大頭。最可愛的是，外觀都繫上標誌性的紅色蝴蝶結，各有黑色、灰色、粉紅色等，買一咖就可以背一整年囉～

▲蝴蝶結讓可愛指數破表！（圖／翻攝自herschel.com）

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