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寶可夢大師一定要入手！　「客製化襯衫」把最愛神奇寶貝穿出門

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▲寶可夢訂製襯衫（圖／翻攝自www.pokemon.co.jp）

▲大小朋友注意，現在能把「寶可夢」穿上身了！（圖／翻攝自www.pokemon.co.jp）

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不論大小朋友都愛的神奇寶貝（2016年改名為寶可夢），在手遊《精靈寶可夢GO》上線後，再次勾起大家踏上「寶可夢大師」的夢想旅程。若自詡為其中一員，那就該打造一件「寶可夢襯衫」，能夠客製化自己最愛的寶可夢，陪你出門、上班，就像是真的把牠們帶著走！

▲寶可夢訂製襯衫（圖／翻攝自pokemon_shirts_official IG）

▲寶可夢訂製襯衫（圖／翻攝自pokemon_shirts_official IG）

▲寶可夢印花與7個地方可以隨意訂製。（圖／翻攝自pokemon_shirts_official IG）

推出過各大商品的寶可夢，現在攜手美國訂製襯衫品牌Original Stitch，實現各位大師們的夢想，提供首代151種寶可夢變成印花圖案（目前已經公開100種）成為襯衫設計主角，從耳熟能詳的皮卡丘、小火龍、水箭龜到伊布等招牌角色應有盡有。

▲寶可夢訂製襯衫（圖／翻攝自pokemon_shirts_official IG）

▲把「阿柏怪」穿上身，是不是毫無違和？（圖／翻攝自pokemon_shirts_official IG）

若是西裝紳士也別擔心穿出門會顯得幼稚，即便是滿版設計也會是質感時尚的設計，不會過於童趣。1月底已經先限量發售，造成網友瘋狂搶購，沒搶到的沒關係，因為2月21日至24日會在原宿、找來4位藝術家開設快閃店！

▲寶可夢訂製襯衫（圖／翻攝自pokemon_shirts_official IG）

▲連袋巾都可以訂製，未來就可以當個稱職「寶可夢大師」！（圖／翻攝自pokemon_shirts_official IG）

這間快閃店會「搶先」提供151種寶可夢印花圖案，並能從領子、袖子、口袋等7個處可以自由訂製，尺寸選擇也優於先前，提供XS~XXL等，每件售價10000日元（約台幣2795元）。2月底也將開放訂製。各位寶可夢大師們，未來就能每天穿著最愛的寶可夢去上班、上學啦～

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關鍵字：

寶可夢, 神奇寶貝, 皮卡丘, 襯衫, 客製化, 快閃店, Pokémon
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