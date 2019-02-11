「獨角獸光芒」在你手腕上綻放！　超美光譜錶，每個角度都驚喜

▲SWATCH新錶有「獨角獸光芒」超迷人～（圖／翻攝自SWATCH Taiwan FB）

記者楊坊士／台北報導

轉眼間就要進入春夏，接連的情人節與逐漸暖和的天氣，都該以新錶款來襯托出明亮心情。SWATCH推出全新的「Transformation彩色光譜」系列腕錶，特殊技術宛如將光譜收進錶裡，每個角度都會有不同美感，甚至有「獨角獸光芒」，人群之中你最耀眼！

▲每個角度會隨著光線有不同色調。（圖／翻攝自SWATCH Taiwan FB）

總以活潑設計、鮮豔色彩見長的SWATCH，現在又推出超繽紛的系列，在錶面採用全新光譜塗層技術，變身「太陽光譜錶鏡」，會因為光線映照下產生漸層、多重色調與光澤。

▲漸層的粉色調、神秘的紫色，都很搶眼。（圖／翻攝自SWATCH Taiwan FB）

一口氣推出超過10只款式，有泡泡糖的粉色調，搭配半透明錶帶、淡藍色與淡粉色交織錶面，或是深紫色與綠色漸變，讓柔美、神秘的氛圍都因為「光譜」更加迷人。另外也有正藍色、萊姆螢光黃、青檸綠、海藍與莓果粉紅等飽和色調，配上撞色錶帶，展現年輕活力。

▲飽和撞色設計增添活力。（圖／品牌提供、翻攝自SWATCH Taiwan臉書）

全系列都以簡約風格為主，具備基本大三針、星期、日期顯示功能。這樣高調的設計，也是「放閃」絕佳配件，在即將到來的情人節，可以跟另一半戴上不同色調，展現彼此間熱烈的感情。

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