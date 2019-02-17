此生必去！住「奇幻樹屋」看極光入眠　根本是童話故事

▲超奇幻的樹屋，你可以住進去體驗！（圖／翻攝自treehotel FB，下同）

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還記得小時候常常幻想，住在蓊鬱的森林裡面，打造屬於自己的「樹屋」，這個夢想千萬別破滅，反而還已經能實現！只要住進「奇幻樹屋」，彷彿以大自然為床鋪，還能看著極光入眠，宛如童話故事裡的場景，絕對要列入人生清單啊～

▲住進大自然不是夢～（圖／翻攝自treehotel FB）

自2010年創立於瑞典北部哈拉斯（Harads）的樹屋酒店（Treehotel），以「生活在樹上」為主要目標與概念，要讓每位客人都享受大自然的洗禮與美好。將每間房獨立擁有不同風格，並分別位在3.6~5.4公尺高的樹上。

▲外型各個都超有特色，到底該選哪一間？

目前一共有7種「房型」，絕對讓你難以抉擇！四面反光、宛如隱形在樹林間的鏡立方；還有逼真的超大鳥巢、科幻風幽浮UFO、蜻蜓、機艙、藍椎體以及The 7th Room（顧名思義就是第七間房），各自裝潢、外觀都是各具風格，也都能遙望呂勒河（Lule River）。

▲追極光、野生動物，絕對讓你意猶未盡～

來到這建議要一次住好幾天，因為除了樹屋就令人捨不得走出門之外，身處大自然中，超多戶外活動都值得探索。可以騎馬、划艇、拉雪橇、滑雪、冰釣等數不完的體驗，當然還要去追極光、享受由當地食材及野味作成的料理。快點揪親朋好友，一同完成這童年夢想吧！

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