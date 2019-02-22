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adidas Originals經典三線變泳裝！　超潮聯名開賣時間曝光

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▲adidas Originals x Ji Won Choi聯名（圖／品牌提供）

▲潮男潮女們預備備開搶～adidas Originals全新聯名太好看啦！（圖／品牌提供）

記者楊坊士／台北報導

潮男型女們注意了！adidas Originals在剛結束的倫敦時裝周上，發表全新聯名系列服裝，將經典的三條線標誌重新解構，甚至變成泳裝肩帶，配上飽和繽紛用色，不論走在街頭或穿去海邊，勢必立刻成為眾人焦點。

▲adidas Originals x Ji Won Choi聯名（圖／品牌提供）

▲夏天就穿這套衝海邊～（圖／品牌提供）

adidas Originals近期愛跟新銳設計師玩聯名，這次與紐約韓裔設計師Ji Won Choi聯名，合作款式登上17日的倫敦時裝周秀場，以多元文化視角出發，將運動套裝換上全新風貌，充滿豐富視覺效果及動感。

▲adidas Originals x Ji Won Choi聯名（圖／翻攝自ji.won.choi IG）

▲新銳設計師Ji Won Choi逐漸打開知名度。（圖／翻攝自ji.won.choi IG）

畢業於帕森設計學院的Ji Won Choi，作品曾榮獲開雲集團、電商Yoox大獎，也入選美國設計師協會時尚獎（CFDA）及帕森設計學院獎項。善用條紋以及線條製造立體視覺感的她，更被美國、義大利版本的《VOGUE》、《富比士》及《LOVE》雜誌採訪，迅速打開知名度。

▲adidas Originals x Ji Won Choi聯名（圖／品牌提供）

▲adidas Originals x Ji Won Choi聯名（圖／品牌提供）

▲飽和色彩配經典三條線標誌，相當搶眼。（圖／品牌提供）

此次聯名的系列包含17件運動套裝，從連身長褲、開襟襯衫夾克、兩截式泳裝，都充滿Ji Won Choi特色設計風格。白色經典三條線標誌，在大膽搶眼配色襯托下，更有了前衛的強烈對比視覺，讓潮男型女們展現時尚態度。

▲adidas Originals x Ji Won Choi聯名（圖／品牌提供）

▲adidas Originals x Ji Won Choi聯名（圖／品牌提供）

▲23日就要開賣，別錯過啦～（圖／品牌提供）

聯名系列將於2月23日（六）開賣，台北忠孝門市會有最齊全的款式，高雄文衡、台中公益門市則會有部份款式，週末快點手刀衝啊～

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關鍵字：

adidas Originals, Ji Won Choi, 聯名, 三線, 泳裝, 開賣
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