親自設計的Reebok終於問世　超模吉吉狂發文喊：夢想成真！

▲超模吉吉參與設計的Reebok系列，穿上身超好看～（影／品牌提供）

記者楊坊士／台北報導

運動品牌Reebok近期聯名一波接一波報到，現在輪到攜手超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）推出全新服飾、鞋款。眼看親自操刀的系列終於問世，超模不僅開心大喊：「夢想成真啦！」還在IG上連續PO出7則貼文瘋狂宣傳，每則都引來上千則留言，引起廣大迴響。

▲親自操刀設計的服飾，當然要自己拍攝大片演繹！（圖／品牌提供）



身為品牌代言人，吉吉首次設計運動休閒系列服飾，開賣前在IG寫下長文心得：「在成長過程中，運動在生活中有很重要的一部分，從運動員身上學到的，都成為我職涯與生活裡重要的指導。」發表會上更請來高中排球教練助陣，一同見證這重要一刻。

▲Classic Leather Triple售價3,550元。（圖／品牌提供）

此次設計靈感，吉吉以美國、巴勒斯坦、荷蘭三個國家的國旗組成，利用拼接色塊元素，讓服飾與鞋款創造出復古運動風格。其中有著5.5公分增高加厚鞋底的Classic Leather Triple，僅有紅色與白色，官方透露全台不到20雙，心動真的要趕快行動。

聯名鞋款還包括復古慢跑鞋型Aztrek、經典鞋型CL Leather，鞋舌、鞋帶處可以發現有REEBOK X GIGI HADID聯名字樣設計，增添視覺亮點。另外還有全套運動服、短袖上衣及短版外套等，吉吉真心推薦：「希望你會穿著它們去健身房！」

▲穿去運動肯定成眾人焦點。（圖／品牌提供）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App