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新年靠這5雙訓練鞋練出猛肌！　UA專利穩定結構、PUMA有混合中底

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▲看PUMA全新的JABB XT鞋款有多適合運動！（影／品牌提供）

記者楊坊士／綜合報導、圖／各品牌提供

若想在新的一年練出人人稱羨的好身材，除了秉持恆心與毅力，一雙好的訓練鞋款也很重要！不論是健身、跑步，都應該挑選合適的鞋款進行，才能讓鍛鍊更有效，以下盤點5雙話題新鞋，新年的訓練裝備不妨考慮看看。

▲訓練鞋盤點（圖／各品牌提供）

▲TriBase Reign訓練鞋，售價3,680元

深耕專業運動領域多年的UNDER ARMOUR（UA），自然最懂大家的需求。全新的TriBase Reign訓練鞋，是首款搭載TriBase™三角型穩定結構專利技術鞋款，僅2mm掌跟差，能有效從地面傳遞力量，加上擴大的鞋底，能穩定重心並提升動作流暢度，適合各種類型的交叉訓練。

▲訓練鞋盤點（圖／各品牌提供）

▲JABB XT鞋款，售價2,980元。

PUMA於2018年推出創新Hybrid混合式科技中底，擁有優異的避震與能量回饋廣受好評。現在把此技術運用到Jaab XT專業訓練鞋，以泰拳為靈感，用織帶支撐與橡膠包覆足跟、加強足側及鞋跟支撐，提升抓地力。也有PUMA PROFROAM科技中底，能帶來穩定避震效能與敏捷度，重訓或有氧都適合。

▲訓練鞋盤點（圖／各品牌提供）

▲UltraBOOST 19 Refract男女款。皆售價5,990元。

adidas為超強跑鞋UltraBOOST換上全新的Refract炫彩白新配色，白色基底上有多彩編織，相當吸睛奪目。另外增加20%含量的BOOST中底、360度Primeknit針織技術，緩震、包覆性、透氣性都提升。3D Heel Frame 立體後跟穩定結構與Torsion Spring抗扭轉系統，專業程度更上一層樓。

▲訓練鞋盤點（圖／各品牌提供）

▲ASICS全新跑鞋，讓夜跑更安全。

ASICS（亞瑟士）推出全新一季的LITE-SHOW系列，將旗下三款高性能跑鞋：GEL-KAYANO 25、GEL-NIMBUS 21、以及GT-2000 7增添反光細節，搭配優異的彈性、輕量、透氣性及亞瑟膠，即便夜跑也能同時享有舒適與安全。

▲訓練鞋盤點（圖／各品牌提供）

▲Safien GTX男女鞋款，皆售價6,880元。

The North Face新上市的Ambition統御全路系列，外型看似簡約，卻藏有超強悍內在！Gore-Tex 防水防泥鞋面、XtraFoam中底緩震科技及專利EXTS區塊式外底，訓練或步行時，都能減緩衝擊、貼合腳踝，而且不論在乾燥或潮濕地面都有優異抓地力，是一雙適合「全地形」的鞋款。

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關鍵字：

運動, 健身, 運動鞋, 訓練鞋, 跑步, PUMA, UNDER ARMOUR, adidas, ASICS, The North Face, UltraBOOST
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