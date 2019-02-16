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咖哩粉知道嗎？　UA全新Curry 6戰靴藏「驚人秘密」

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▲UNDER ARMOUR全新Curry 6、UA Spawn Low鞋（圖／品牌提供）

▲超鮮豔的Curry 6，藏著柯瑞的小秘密。（圖／品牌提供）

記者楊坊士／台北報導

你是勇士隊神射手球星柯瑞（Stephen Curry）鐵粉嗎？那你知道全新開賣的「Curry 6 Underrated」、「Coy Fish」兩款全新配色，都藏著他的小秘密嗎？現在就來大公開！

▲UNDER ARMOUR全新Curry 6、UA Spawn Low鞋（圖／品牌提供）

▲以柯瑞的球衣為靈感，象徵著他一路以來被低估的籃球夢。（圖／品牌提供）

柯瑞早期因為身高上的差距，表現總是被低估，UNDER ARMOUR於2月1日發售的Underrated以海軍藍、橙色配色，靈感來自他勇士隊的球衣，象徵著他一路以來實現籃球夢的歷程。

▲UNDER ARMOUR全新Curry 6、UA Spawn Low鞋（圖／品牌提供）

▲螢光黃則是暴露他曾跳「鯉魚池」的往事。（圖／品牌提供）

15日開賣的Coy Fish，以螢光黃呈現出鯉魚跳躍的活力，實為洩漏他其實是個「調皮鬼」！就讀於就讀戴維森學院時，為了慶祝21歲生日到日式牛排館聚餐，柯瑞說：「(我們)臨時起意決定跳到鯉魚池裡，我負責支開女店長，讓隊友Steve Rossiter跳進池子抓魚。」這故事也打開他對惡作劇的熱忱，從生活或球場上都能發現這一面。

▲UNDER ARMOUR全新Curry 6、UA Spawn Low鞋（圖／品牌提供）

▲這兩雙Curry 6已經買得到。（圖／品牌提供）

兩雙都搭載全掌UA HOVR中底，提供零重力腳感、能量回彈，還有分離式外底、Speed Plate科技鞋底，可以增加球場接觸面積及突破嚴密防守，售價皆為5,280元。

▲UNDER ARMOUR全新Curry 6、UA Spawn Low鞋（圖／品牌提供）

▲UNDER ARMOUR全新Curry 6、UA Spawn Low鞋（圖／品牌提供）

▲兩雙售價3,980元，白色款贊助JHBL國中籃球聯賽選手穿著。（圖／品牌提供）

持續關注並重視台灣運動員發展的UNDER ARMOUR，另外推出全新的UA Spawn Low低筒籃球鞋，成為JHBL國中籃球聯賽選手比賽裝備。以人體工程學設計的鞋面，有舒適柔軟面料疊加於肌腱、韌帶和肌肉，讓鞋跟腳融為一體。Micro G中底有出色緩震，能夠吸收落地衝擊力並提供能量反饋。鞋面腳尖、鞋帶孔及後跟處都採用熱熔材料，中底支撐片則能提供抗扭轉功能。

▲UNDER ARMOUR全新Curry 6、UA Spawn Low鞋（圖／品牌提供）

▲UNDER ARMOUR全新Curry 6、UA Spawn Low鞋（圖／品牌提供）

▲「UAT for Basketball」訓練營強化台灣基層籃球員。（圖／品牌提供）

為了讓國中籃球選手有更紮實訓練，引進美國頂級訓練系統推出職業籃球員規格的「UAT for Basketball」籃球體能訓練營，透過個人體能潛值、結合運動原理與科學化數據，讓籃球員達到更好、更快、更強、更久的目標。

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關鍵字：

UNDER ARMOUR, Curry 6, 柯瑞, NBA, Stephen Curry, 籃球鞋, Spawn Low, JHBL
fashion.net

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