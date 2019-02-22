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PUMA能穿去跳水上芭蕾？　 聯名潮牌ADER ERROR狂到網友凍未條

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▲PUMA SELECT x ADER ERROR春夏聯名來啦～服裝、鞋款都好想要！（影／品牌提供） 

記者楊坊士／台北報導

時尚圈愛玩聯名，互相拉抬聲勢創造雙贏局面，PUMA 旗下SELECT系列深諳此道，繼2018年首度攜手南韓潮牌ADER ERROR，有了超高討論度後，現在再推出更狂的2019春夏系列！廣告中，模特兒穿著聯名鞋款跳著水上芭蕾，創意破表的概念，立刻緊抓網友眼球、詢問：「哪裡買得到？」

▲PUMA SELECT x ADER ERROR春夏聯名（圖／品牌提供）

▲PUMA SELECT x ADER ERROR春夏聯名廣告，竟然以「水上芭蕾」秀鞋。（圖／品牌提供，下同）

▲PUMA SELECT x ADER ERROR春夏聯名（圖／品牌提供）

▲（左）RS-X、（右）RS-1，皆售價5,380元。

在半年前就已經是人氣聯名系列的PUMA SELECT x ADER ERROR，在春夏以「Faster Than Youth」為主題，將復古經典與未來融合，讓街頭潮流持續翻玩出新面貌。RS-1、RS-X兩雙鞋款有復古時尚大底，還加入RS (Running System) 緩震機能科技，麂皮、皮革拼接與米色、湛藍、豔紅、亮黃復古色系，還點綴反光飾邊、金屬拉環呈現未來科技感。

▲PUMA SELECT x ADER ERROR春夏聯名（圖／品牌提供）

▲Cell Venom，售價5,380元。

▲PUMA SELECT x ADER ERROR春夏聯名（圖／品牌提供）

▲（左）Platform Trace，售價4,680元、（右）California，售價4,380元。

PUMA CELL Venom ADER ERROR鞋跟處有淺藍半透明六角形氣室科技，寶藍、墨綠、及米灰三色麂皮與網眼拼接而成的鞋面，有濃厚的90年代風格；PLATFORM TRACE則有女人最愛的加高式厚底，手繪風彎刀在靚白鞋面上更顯可愛搶眼。California則較為低調，夏天的清爽配色，讓網眼、皮革、及厚實中底的鞋款，也有輕盈視覺感受。

▲PUMA SELECT x ADER ERROR春夏聯名（圖／品牌提供）

▲PUMA SELECT x ADER ERROR春夏聯名（圖／品牌提供）

▲PUMA SELECT x ADER ERROR春夏聯名（圖／品牌提供）

▲白、藍、紅三色拼接出復古街頭風格，春夏穿包準潮翻～

服裝承襲上一季的拼接色塊風格，以白、紅、藍三色串連，讓連帽外套、不對稱拼接的短T、防潑水材質的風衣外套都有了復古街頭氣息。配件也不容錯過！戴上側背包、雙面棒球帽、漁夫帽，輕鬆就能晉升潮流人士。全系列將於2月23日開賣，快手刀衝啊～

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關鍵字：

PUMA, ADER ERROR, 聯名, PUMA SELECT, 春夏, 棒球帽, 漁夫帽
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