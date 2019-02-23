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FILA揪頑童推「闇黑鋸齒鞋」開賣時間公布！　超帥細節搶先看

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▲看完「闇黑鋸齒鞋」細節絕對想入手！（影／記者楊坊士製）

記者楊坊士／台北報導

在1月初，大勢潮牌FILA與嘻哈天團「頑童MJ116」旗下潮牌MJFRESH聯名創下秒殺完售驚人成績！第二波將上市的「闇黑鋸齒鞋」也確定開賣時間，《ET Fashion》搶先取得聯名鞋款開箱，這雙全球只有台灣買得到的帥鞋，粉絲們可不容錯過！

▲FILA x 頑童聯名（圖／品牌提供）

▲FILA x MJFRESH首波聯名服飾迅速完售！（圖／品牌提供）

FILA與成立10週年的MJFRESH，所推出2019年最新春夏聯名系列，頑童MJ116成員瘦子、小春、大淵搶先在跨年晚上穿上帥一波。沒買到的人別怨嘆，全新的聯名鞋款「The Big Dark」，就是以全黑版DISRUPTOR 2鋸齒鞋做基底，經典鋸齒造型、厚實中底都看得到。

▲FILA聯名MJFRESH「闇黑鋸齒鞋」（圖／記者楊坊士攝）

▲FILA聯名MJFRESH「闇黑鋸齒鞋」（圖／記者楊坊士攝）

▲FILA聯名MJFRESH「闇黑鋸齒鞋」（圖／記者楊坊士攝）

▲「闇黑鋸齒鞋」細節超顯帥！（圖／記者楊坊士攝）

在充滿黑魂的風格裡，細節可是藏有MJFRESH的元素！像是鞋舌縫上MJFRESH品牌立體軟標、鞋跟處也將雙方品牌結合變成MJFILA字樣立體電繡，更顯獨特與收藏價值。

▲FILA聯名MJFRESH「闇黑鋸齒鞋」（圖／記者楊坊士攝）

▲FILA聯名MJFRESH「闇黑鋸齒鞋」（圖／記者楊坊士攝）

▲異材質拼接、反光元素為鞋款增添亮點。（圖／記者楊坊士攝）

鞋面使用牛巴哥合成皮革，具有如絲絨般的觸感；FILA標誌及環繞整個鞋面的條紋皮飾則使用啞光皮革材質；鞋眼扣還有「反光」設計，配上異材質拼接，讓帥氣、潮度都更上一層樓。

▲FILA聯名MJFRESH「闇黑鋸齒鞋」（圖／品牌提供、記者楊坊士攝）

▲全球只有500雙，千萬要把握！（圖／品牌提供、記者楊坊士攝）

大家最關切的開賣時間，也確定將於2月26日全台同步上市，售價2,980元，全球限量500雙，都只在台灣買得到，實體銷售據點可上官網查詢，或上FILA官方購物網站搶購，粉絲們準備好了嗎？

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關鍵字：

FILA, 頑童, 聯名, 鞋款, MJFRESH, 開箱, MJ116, DISRUPTOR 2
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