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全球最性感男模將來台！　號召紳士穿西裝上街：期待見到你

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▲大衛甘迪將來台（圖／翻攝自David James Gandy FB）

▲「全球最性感男模」大衛甘迪將於3月9日走上台北街頭。（圖／翻攝自David James Gandy FB）

記者楊坊士／台北報導

由台灣版男性時尚雜誌《GQ》策劃的Suit Walk，每年都從不同面向推廣紳士文化，最具話題的莫過於上千人穿著西裝上街的壯觀景象。而2019年更請出有「全球最性感男模」封號的大衛甘迪（David Gandy）來台，他也在IG發文，興奮表示：「很期待跟大家見面！」

▲大衛甘迪將來台（圖／翻攝自David James Gandy FB）

▲大衛甘迪將來台（圖／翻攝自David James Gandy FB）

▲大衛甘迪成為Dolce & Gabbana大使而打開知名度。（圖／翻攝自David James Gandy FB）

39歲的英國男模大衛甘迪，是從2001年的電視選秀節目中出道，在當時盛行精瘦男模的風氣下，他以一身壯碩肌肉身材吸引義大利精品Dolce & Gabbana設計師注意。有著190公分高、藍眼珠的他，至今都是時尚雜誌與精品廣告熟面孔，多次奪下「最性感男人」、「最會穿男人」殊榮。

▲大衛甘迪將來台（圖／翻攝自davidgandy_official IG）

▲大衛甘迪在IG釋出3月號封面，公布將來台的訊息。（圖／翻攝自davidgandy_official IG）

而這次並不是他第一次跟台灣接觸，在2014年就拍攝台灣版《GQ》封面，隔了5年後終於將來台，大衛甘迪在IG上搶先公開全新3月號封面，還預告：「3月9日將參加台灣最大的男性時尚活動、慶祝我第二次的雜誌封面！」

▲大衛甘迪將來台（圖／翻攝自David James Gandy FB）

▲大衛甘迪將來台（圖／翻攝自David James Gandy FB）

▲性感又散發迷人魅力的大衛甘迪，會以什麼裝扮走上街頭？一起來期待。（圖／翻攝自David James Gandy FB）

2019年的Suit Walk邁入第六屆，更升級台北市文化局聯合舉辦「台北國際紳仕週」，將包括紳仕遊行、紳仕學堂、國際紳仕論壇、紳仕市集等活動。2017年也曾邀來「全世界最會穿衣的大叔」Nick Wooster，今年則有大衛甘迪帶來英倫風的紳士穿搭，當天不妨上街捕捉他的帥氣身影。

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關鍵字：

男模, David Gandy, GQ, 大衛甘迪, 西裝, 紳士, Suit Walk
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