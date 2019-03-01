adidas Originals春夏藏滿「心機」！　讓Baby、楊冪辣又甜

▲adidas Originals春夏系列搶先看，最喜歡哪一件呢？（影／記者楊坊士攝）

記者楊坊士／台北報導

想跟Angelababy、楊冪一樣，在春夏兼具性感又甜美的女人味？那絕對要入手adidas Originals新品！不僅有粉嫩色系、透膚薄紗，更讓鞋款有了修飾腿部線條的神奇效果，想要成為街頭「嬌」點就靠它。

▲adidas Originals Sleek鞋款有厚底與窄頭設計，很能修飾身材比例。（圖／品牌提供，下同）



adidas Originals一口氣為5大系列服飾推出新品，而最值得關注的，莫過於Sleek鞋款。看似簡約又低調的線條輪廓，卻採用尖頭、窄版設計，能夠修飾並延長雙腿曲線。還有加厚、撞色的膠底，讓你可以偷偷長高，有輕甜糖果色與黑白色系能選擇。





▲Bellista服裝帶有魅惑女人氣息。

Angelababy與水原希子在形象大片所穿著的，則是Bellista服裝系列以透膚薄紗為基底，讓夾克外套、紗裙多了一絲神秘又魅惑氣息。潮女可以學楊冪穿上自行車褲，在茄紅色調下展露個性與好氣色。

▲adicolor粉嫩色系與滿版眼睛，製造視覺驚喜。





▲「台版小松菜奈」姚愛寗搶先穿上Bellista及Tennis系列服裝，是不是俏皮又甜美？

adicolor系列也換上春夏新配色，穿上粉色調、硬挺材質的喇叭寬褲，或是滿版的眼睛圖案，立刻躋身正夯的復古潮流風潮；Tennis服裝系列裡，有撞色的學院風V領洋裝、百褶裙，一秒變身俏麗大學生。

▲經典三條線變得讓服裝變得前衛又搶眼。

先前登上倫敦時裝周，與韓裔設計師Ji Won Choi聯名的系列，將品牌經典三條線重新解構，使連身上衣、立體澎袖外套，泳裝的搶眼度翻倍，兼具動感與前衛態度。全系列都讓「台版小松菜奈」姚愛寗愛不釋手，她大愛復古顏色與剪裁的她，表示穿上後能後讓身材比例變更好，快利用連假去試穿吧～

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