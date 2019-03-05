老公如願辦「夢想生日趴」！　Melody公開秘訣：要靠閨蜜幫忙

▲Melody老公幫她辦了超完美生日趴，快聽聽秘密是什麼？（影／記者楊坊士攝）

記者楊坊士／台北報導

OMEGA（歐米茄）在SOGO復興館開設全新店面，邀請Melody搶先體驗，適逢情人節快到了，若想暗示另一半送夢寐以求的禮物，該怎麼做？她妙答：「身邊一定要有很好的閨蜜」，接著舉例老公為她舉辦的40歲生日趴：「我感動到不行。」

▲Melody老公在1月中幫她辦生日趴，完全達到她的要求。（圖／翻攝自Melody時尚媽咪 FB）



Melody在2019年正式踏入不惑之年，平常不過生日的她，自認要有個盛大的派對慶祝，「要跟你的閨蜜講，我從2018年就開始丟很多暗示、放話要熱鬧、花牆等等，若老公（吳先生）若沒做到會很遺憾。」

▲Melody傳授「婚姻保鮮」秘訣。（圖／品牌提供）

果然在生日當天，老公就為她辦了一個驚喜趴，Melody回憶當時情形：「門一打開就是哇！你自己想的？好感動，I can’t believe it，我的先生這麼浪漫，真的很Surprise！」雖然知道是閨蜜幫忙，但當下仍拼命讚嘆與感謝老公、給足面子，她補充：「這點小小的稱讚，會幫婚姻添加很多樂趣。」

▲Melody建議夫妻、情侶應該互相稱讚取代抱怨。（圖／品牌提供）

結婚13年，Melody跟老公的感情甜蜜如昔，她告誡大家：「我們常常陷入抱怨，所以要提醒彼此好的地方。」就像老公被動，她會找時間手握著手，一起分享生活中做對的事情，「抱怨很簡單，稱讚比較難，這小小的提醒，會增加樂趣與美感。」

▲OMEGA全新店面明亮、溫暖。（圖／品牌提供）

OMEGA在SOGO復興館全新店面，大片紅色地毯，配上金色、原木，設有維修服務專區、直立式的錶櫃，打造明亮又溫暖的賞錶空間。全新配色的碟飛系列Trésor腕錶，纖薄錶身加上鑲滿鑽石的延伸錶圈，呈現奢華迷人姿態。拉長的羅馬數字，配上白色錶盤，展現出品牌一貫高雅大器的風格。

▲紅白配色Trésor腕錶凸顯品牌美學。（圖／品牌提供）

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