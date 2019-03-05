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機場轉盤每次都等超久！　換吸睛「剛果印花包」立馬認出來

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▲TUMI 2019春夏 （圖／品牌提供）

▲TUMI 2019春夏有非洲剛果印花，搶眼度大提升。（圖／品牌提供，下同）

記者楊坊士／台北報導

由於行李箱的外觀太大眾化，每次在機場轉盤都要等超久，才能找到自己的行李嗎？美國商務包款品牌TUMI的新設計，就能解決你的困擾！用上繽紛搶眼的印花，能展現個人風格之餘，更能讓你在轉盤上立刻找到，是不是一舉兩得？

▲TUMI 2019春夏 （圖／品牌提供）

▲全新ALPHA 3系列實用又吸睛。

TUMI 2019春夏加入來自非洲剛果的印花，熱情又鮮豔的色調與圖案，為行李箱、各式包款換上嶄新面貌。全新推出的ALPHA 3系列，在登機箱上增添USB充電孔、雙開口、前片U型大口袋，配上防撞的側邊，兼具實用性與吸睛外觀。

▲TUMI 2019春夏 （圖／品牌提供）

▲看似低調的男包，其實都暗藏貼心設計。

▲TUMI 2019春夏 （圖／品牌提供）

▲配件包能幫你的包款「換風格」！

Arrive系列男包以超跑為靈感，流線型線條與皮革邊條，流露奢華品味。有磁鐵設計的拉鍊，更能放置於專屬凹槽內，能避免刮傷受損。因應個人化風潮盛行，還能為包款上的皮革配件換顏色，也有多款配件包能滿足需求。

▲TUMI 2019春夏 （圖／品牌提供）

▲迷你後背包、米色鏤空皮革包，為都會女性造型加分。

女包部分增添「迷你後背包」款式，更顯輕巧活潑。Georgica系列取自非洲民俗風文化，米色荔枝壓紋皮革包款上有鏤空、紅色刺繡，是都會女性秀出自我風格的絕佳利器。跟風時尚圈最夯的個人化配件風潮，有馬尾吊飾、英文字母與流蘇吊飾，讓整體更趣味、有型。

▲TUMI 2019春夏 （圖／品牌提供）

▲斑馬尾巴的吊飾，太犯規啦～

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關鍵字：

TUMI, 非洲, 剛果, 印花, 皮革, 後背包, 行李箱
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