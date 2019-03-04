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想要免費搭飛機一整年？　美航空開條件：先刪光IG照片

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▲捷藍航空免費飛一整年活動（示意圖／Pexels提供）

▲愛旅遊的人衝啊～「免費搭飛機一整年」活動來了！（示意圖／Pexels提供）

編輯／J

環遊世界是許多人的夢想，但無奈機票貴，使人只能慢慢圓夢，而現在你將有機會可以「免費搭飛機一整年」！但前提是，得先把所有IG貼文，包含照片與影片全部刪除，心動的人，可要先做出這個慘痛又殘忍的抉擇。

▲捷藍航空免費飛一整年活動（圖／翻攝自www.jetblue.com）

▲首先，你得刪除所有IG貼文。（圖／翻攝自www.jetblue.com）

美國廉航捷藍航空（JetBlue）推出「All You Can Jet」活動，將抽出3名幸運兒、擁有「免費搭乘飛機一整年」的超級大獎。首先你要有個「新的開始」，就是要你先刪光所有IG貼文，官網上補充：「別擔心，若你贏了，就能PO出搭飛機去各地的美照。」

▲捷藍航空免費飛一整年活動（圖／翻攝自www.jetblue.com）

▲上傳一張客製化照片並標記、使用主題標籤就完成。（圖／翻攝自www.jetblue.com）

接著上傳一張「「All You Can ____」照片，可從官網上的工具，將你想要搭飛機完成的事情，合成圖片後並下載成一張客製化圖片，然後上傳這張照片，標記捷藍航空、使用主題標籤#ALLYOUCANJETSWEEPSTAKES，接著等待開獎即可。

▲捷藍航空免費飛一整年活動（圖／翻攝自www.jetblue.com）

▲剩下3天了，快手刀行動啊～（圖／翻攝自www.jetblue.com）

要注意的是，在美東時間3月8日晚上12點前，你的IG帳戶只能保留這張客製化照片、不能上傳其他照片。捷藍航空也「以身作則」，刪光所有照片做示範。想要免費飛行一整年的你，能做得出這個超痛苦的決定嗎？

▲捷藍航空免費飛一整年活動（圖／翻攝自jetblue IG）

▲捷藍航空IG「以身作則」僅保留這次活動資訊。（圖／翻攝自jetblue IG）

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關鍵字：

JetBlue, 捷藍航空, IG, 免費, 搭飛機
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