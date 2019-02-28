鄭茵聲的甜美日常！搶先上腳adidas全新Ultraboost 19，腳感更Q更好搭！

▲茵聲搶先穿adidas Ultraboost 19，對舒適腳感與百搭性大大驚艷。（圖／品牌提供，下同）

時尚中心／台北報導



「這群人」茵聲從網路短片嶄露頭角，憑藉爽朗笑聲與甜美長相有著超高人氣，但她勇於挑戰自己，轉往主持、戲劇及唱歌多項領域發展，猶如adidas將旗下「最強跑鞋」再升級！全新的Ultraboost 19超越經典，不僅腳感更舒適，還更百搭，茵聲實著上腳後，大讚：「很輕盈，配紗裙、褲裝都毫無違和。」





▲茵聲勇於跨出舒適圈、挑戰自己。

茵聲在2018年底正式宣告要跳脫舒適圈，「不能一輩子都只演網路短片，必須去挑戰自己。」她受訪時侃侃而談這段心路歷程，「小時候想當歌手、成為蔡依林那樣的巨星」，但長大後知道每個人都是獨一無二，不需要成為蔡依林第二，茵聲決定要學習天后的自信精神。





▲茵聲接受自己的不足，並正面邁出自信的步伐。

即便已陸續嘗試過戲劇、電影、歌唱、舞台劇、主持等不同領域，茵聲仍認為每個工作都是全新的挑戰，與拍攝網路影片截然不同，茵聲明白自己要走的路還很長，「當你發現自己有很多不足的地方，表示你要進步、要成長了！」也正面去面對：「每次的轉變都是增加經驗、觀眾對你的新鮮度，而過去的經驗一定是好的幫助。」總是以樂觀態度迎接每個未知，正是她備受喜愛的原因。





▲Ultraboost 19外觀不僅搶眼，輕盈又有絕佳回彈腳感。

私下穿搭偏好休閒、運動、甜美風格的茵聲，比較喜歡亮色系的單品，這雙以米白色為主色、揉合藍紅兩色交織的鞋面，正是茵聲私著最愛的配色，「亮色能襯托膚色，穿上這雙讓整體造型看起來更棒。」而她也分享實際上腳後的感受：「穿起來很輕盈、很好走，回彈性很夠，腳不會痠。」相較於前一代來比，茵聲大讚：「彈性更好、腳更輕鬆，而且還有微增高的視覺效果！」





▲adidas Ultraboost 19超百搭，打破茵聲成見。

比較甜美風格的茵聲，在鞋款的選擇上自認不適合太黑的暗色系，但穿上adidas Ultraboost 19黑色款卻大大驚艷，「雖然是運動鞋，配紗裙、毛料裙都毫無違和，好看又百搭，原來運動鞋不一定要搭運動服。」這樣黑白俐落的配色，也讓茵聲在甜美中多了幾分氣勢！

▲全新的adidas Ultraboost 19，是「最強跑鞋」Ultraboost再進化之作！

全面革新的Ultraboost 19，延襲過往「最強跑鞋」的經典基因，除了外觀上的大幅改變外，在配置上也全面升級，包含環繞全腳的Primeknit 360針織技術，就像一雙襪子一樣提供舒適的包覆感，加厚20%的BOOST中底讓腳感更Q彈，號稱是adidas史上能量回饋最強的跑鞋。

▲Ultraboost 19有多款配色可選擇，售價5,990元。

近期Ultraboost 19成為話題熱門單品，女生的配色除了茵聲示範的米白色系、與簡單好搭的黑白撞擊之外，另有藍紫色系與裸色系，滿足女孩們各種多變的風格，同時兼顧舒適度與造型美感。更多adidas Ultraboost 19資訊請關注愛迪達 台灣 跑步粉絲團