史努比在你身上睡覺、衝浪！　聯名LEVI’S把丹寧變好Q

▲史努比把LEVI’S變得好可愛呀～（圖／品牌提供，下同）

記者楊坊士／台北報導

翻開衣櫃，是否驚覺丹寧單品都屬街頭風？想要來點不一樣的牛仔控們，LEVI’S全新聯名系列肯定能滿足你！與《花生漫畫》（Peanuts）合作推出的服飾，經典角色全跑到衣服上「賣萌」，像是史努比在胸前發呆，或戴上墨鏡變身衝浪手，誰說帥氣與可愛不能兼具？

▲經典紅旗標也變黃色，視覺更顯眼。

有著悠久歷史的美國丹寧潮流品牌LEVI’S，自2018年攜手同樣來自美國的《花生漫畫》聯名後，現在再推出第二波。發揮卡通中詼諧、幽默的精神，牛仔褲上的經典紅旗標改為「黃旗標」，更有黃色鉚釘暗釦、專屬黃色皮牌，加上似乎在跳躍的糊塗塔克，不僅更繽紛吸睛，還增添童趣與驚喜。

▲滿版的史努比家族成員印花，大聲呼喊你的愛！

▲丹寧外套也可以有童趣味！

而人手一件的單寧外套，也被史努比家族成員大肆入侵！鐵粉們可選擇滿版印花款；低調一點的可從「發呆史努比」或「衝浪史努比」中挑選，圖案皆是在背上，可以偷偷裝可愛之餘，也能視覺減齡。





▲也適合跟好友一起「放閃」。

雙方的第二波聯名將於3月1日開賣，透過植絨與彩色轉印技術，讓招牌的LEVI’S ® BatwingLogo變得活潑許多。跟好閨蜜可以一同穿上佩蒂與露西的「短版姐妹T」，好哥們則可以戴上棒球帽、托特包。這個春夏，就把丹寧穿出不一樣的味道吧。

▲是不是沒看過這麼可愛的LEVI’S？

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