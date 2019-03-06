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性感踩細高跟鞋挺GUCCI　楊乃文自爆：左小腿已拉傷

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▲來聽聽楊乃文介紹GUCCI全新店面～（影／記者楊坊士攝） 

記者楊坊士／高雄報導

GUCCI在高雄漢神百貨開幕全新精品店，金曲歌后楊乃文穿著一襲淡紫色皮革西裝外套配短裙現身，更久違穿上細高跟鞋、大秀纖細美腿，吸引眾人搶拍。但在走出來時略有顫抖，她在受訪時表示：「我很少穿細高跟鞋，為了練習還拉傷左小腿，(現在)很像是用腳趾抓地板。」

▲楊乃文 GUCCI高雄漢神店（圖／品牌提供）

▲楊乃文為了站台GUCCI，踩上久違的細高跟鞋。（圖／品牌提供）

買過許多GUCCI單品的她，無法舉出最愛的一項，但相對於服裝，楊乃文更愛帶有復古風的飾品。逛完整間店也挑出最想入手的一條手鍊，進一步追問原因，她恢復酷酷本色說：「因為我喜歡。」

▲GUCCI高雄漢神店（圖／品牌提供）

▲GUCCI漢神店面是高雄首間全新概念店。（圖／品牌提供）

全新店面加入創意總監Alessandro Michele新概念，楊乃文很有感覺，認為是「復古、跨越文化、性別、時代的展現，其實滿搖滾、滿Carzy」，還不忘再次補充：「我喜歡，打破規則、一點都不乏味。」

▲莫允雯 GUCCI高雄漢神店（圖／品牌提供）

▲莫允雯超愛GUCCI復古風設計。（圖／品牌提供）

莫允雯以西裝外套配格紋長裙的「文青妹」風格出席，是她試裝時就一見鐘情的搭配。本來就愛逛二手店的她，大愛GUCCI近來的復古設計走向，盛讚手上的Rajah手拿包：「好漂亮，上面的虎頭根本是珠寶！」另外透露已經鎖定包款，等不及進店裡大逛特逛。

▲GUCCI高雄漢神店（圖／品牌提供）

▲GUCCI高雄漢神店（圖／品牌提供）

▲GUCCI高雄漢神店充滿衝突美學，此為2樓女裝區。（圖／品牌提供）

GUCCI在高雄漢神全新的專門店，2層樓面積佔地約105坪，2樓、3樓分別為女裝及男裝區。門口有醒目的裝置藝術，令人能聚焦在限量的Rajah與Arli包款展示櫃。以粉與藍色調裝飾的牆面與陳列櫃，配上天鵝絨扶手椅、波斯地毯與鉚釘及工業風的冷調搭配，既柔美又具有衝突感。

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關鍵字：

GUCCI, 楊乃文, 莫允雯, 高雄, 漢神百貨
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