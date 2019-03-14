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揪姐妹一起碰運氣！STAYREAL聯名T埋彩蛋　顏色等開袋才知道

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▲STAYREAL聯名M&M’S巧克力（圖／品牌提供）

▲STAYREA首度聯名M&M’S巧克力，販售方式超特別。（圖／品牌提供）

記者楊坊士／台北報導

每次聯名都掀起話題的潮牌STAYREAL，14日就將開賣全新潮T！這次攜手美國經典巧克力M&M’S，但大玩「盲選」機制，要等到開袋才會知道顏色，裡面更暗藏了「神秘款」，快點揪姐妹、另一半挑戰看看吧！

▲STAYREAL聯名M&M’S巧克力（圖／品牌提供）

▲外包裝是一個超大的「巧克力包」！（圖／品牌提供）

大家都知道M&M’S以5個顏色代表5個角色，分別擁有截然不同個性，首度聯名STAYREAL就將袋裝巧克力元素加入，把外包裝打造成超大的「巧克力包」，不只視覺上相當熟悉，也散發歡樂活潑氣息。

▲STAYREAL聯名M&M’S巧克力（圖／品牌提供）

▲STAYREAL聯名M&M’S巧克力（圖／品牌提供）

▲總共6款，售價980元。（圖／品牌提供）

而就像在吃巧克力時，你永遠不知道下一顆是什麼顏色，要拿出來才知道，這次也首度以「盲選」方式販售，得要拆開外包裝才能知道是紅色、黃色、綠色、藍色或橘色Logo。裡面還有一款「神秘版」，是全新的粉紅色巧克力「Lucky Pink」，在櫻花季穿著，可說是相當應景。

▲STAYREAL聯名M&M’S巧克力（圖／品牌提供）

▲買T恤會附贈巧克力。（圖／品牌提供）

全部都以黑色T恤為底色（神秘版除外），是好姊妹、好兄弟或情侶裝的好選擇，簡單一件就很醒目。現在購買還會加贈一包M&M’S隨手包巧克力，快點去碰碰運氣～

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關鍵字：

STAYREAL, M&M'S, 聯名, 開袋
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